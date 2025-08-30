Ayuso ‘resucita’ en Cerler

Un grupo de personas mostró su apoyo a Palestina al paso de los corredores cerca de El Pont de Suert. - TXELL CENTENO

El ciclista español Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) se impuso ayer en la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada ente Andorra La Vella y Cerler-Huesca La Magia sobre 188 kilómetros, mientras que el noruego Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) mantiene el maillot rojo de líder tras una jornada de montaña con poca emoción en la pelea por la general y que sirvió de desquite para el catalán.

El barcelonés supo rehacerse al mal día que había tenido el jueves en la llegada en alto a Pal, donde se dejó sus opciones de pelear por el triunfo final al ceder casi ocho minutos con los favoritos. 24 horas después cambió su rostro de sufrimiento por el de alegría para sumar su decimoquinto triunfo como profesional a sus 22 años. Por detrás, en el grupo de favoritos, del que se volvió a descolgar el español Mikel Landa (Soudal-Quick Step), apenas hubo pelea, salvo un amago del portugués Joao Almeida (UAE), lo que benefició al noruego Traeen para que vista un día más la prenda roja de líder de la ‘grande’ española.

Ayuso buscó desquitarse del jueves ya desde el principio y decidió atacar pronto, en el larguísimo Port del Cantó, de primera categoría. El catalán logró coger ventaja, pero tras coronar en solitario, en el descenso no pudo evitar que fuese alcanzado por una docena de corredores.

Ayuso se lanzó al ataque al pie del puerto de Cerler y a su rueda se enganchó únicamente el italiano Marco Frigo (Israel-Premier Tech). Sin embargo, cedería terreno ante el ímpetu del ganador del Tirreno-Adriático, que no dio tregua en ningún momento y acabó venciendo en Cerler.