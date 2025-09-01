Yassines Bendads y Rosamari Carulla ganan la Cursa de les Tenalles

Los corredores de la prueba poco antes de tomar la salida. - ITER 5

Yassines Bendads y Rosamari Carulla fueron los vencedores en la prueba de los 10 kilómetros de la IV edición de la Cursa de les Tenalles, que reunió a unos 250 corredores el pasado sábado en Sidamon. La prueba, que es puntuable para la Liga Ponent 2025, constaba de carreras de 10 y 5 kilómetros, la caminata y las carreras infantiles.

En la prueba de 10 kilómetros, Yassines Bendads (Atletismo Albacete) ganó con un tiempo de 34 minutos y 37 segundos, seguido del independiente Albert Salvadó con un tiempo de 37 minutos y 39 segundos y Juanma Fernández (Finques Prats Runners) con un tiempo de 37 minutos y 37 minutos.

En cuanto a la categoría femenina, Rosamari Carulla (Altan Wear) se impuso con un tiempo de 41 minutos y 49 segundos a la independiente Esther Cruz y Anna Serra (Xafatolls). En la prueba de 5 kilómetros, Jose Do Prado (Ironwill Pro) fue el ganador con un tiempo de 17’27”. Completaban el podio el independiente Edgar Bonjoch y Carlos Gámez (Konsports).

En cuanto a la prueba femenina, la independiente Carla Pinós fue la primera en cruzar la meta con un tiempo de 19’51”, seguida de Antonia Argilés (Almiramar) y Mamen del Castillo (Konsports).