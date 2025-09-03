Laura Fernández, Inés, Evelyn y Noe serán las capitanas del AEM

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El AEM anunció ayer que Laura Fernández, Inés Faddi, Noe Fernández y Evelyn serán las cuatro capitanas para la temporada que arrancará este domingo (12.30) ante el Cacereño, en el debut liguero del equipo en el Camp d'Esports, nueva sede de los partidos como local del conjunto leridano, que acabará de celebrar su centenario hasta final de año. Para la nueva temporada, el club ya cuenta con 900 abonados para el primer equipo femenino, contando los carnets que ha repartido entre la numerosa base del club.

El objetivo de la entidad es llegar a los 1.300 carnets, que tienen un descuento del 50% desde el día 1 hasta el 10 de este mes. Así, con la oferta, el carnet para ver al primer equipo femenino cuesta 30 euros y el general para ver además al filial y al amateur masculino en el Recasens, 62, respecto a los 60 y 125 euros del precio original.

En cuanto a las capitanas, Laura Fernández es la única que se mantiene en la lista respecto al año pasado y pasa de ser la segunda capitana a ser la primera. No obstante, como sigue de baja por lesión, quien debería lucir el brazalete en las primeras jornadas sería Inés Faddi, ahora segunda capitana, en su cuarta temporada en el club tras dos etapas. Noe Fernández y Evelyn, que arrancan su tercera campaña en Lleida, serán la tercera y la cuarta, respectivamente. Las tres nuevas capitanas toman el relevo de Mariajo, Palacios, Laura Martí y Meri Martorell, que dejaron el club este verano.