Aspirantes sin exigencias

La plantilla del Artesa de Segre para la temporada 2025-26, con un total de ocho renovaciones y doce fichajes. - CARLES SERRA

El Artesa de Segre regresa a Segunda Catalana después de quedarse a tan solo un punto de la salvación, en una temporada que fue motivo de orgullo para la comarca de la Noguera, que contó con dos de sus equipos en Primera Catalana, el propio Artesa y el Balaguer.

Este curso, con un Nil Baró que se mantiene en el banquillo tras regresar al final de la pasada campaña, el Artesa de Segre intentará recuperar protagonismo en una Segunda Catalana que ya conoce bien. El objetivo está claro: luchar en la parte alta de la clasificación, pero sin la exigencia de recuperar la categoría perdida.

Como suele ocurrir tras un descenso, la plantilla ha vivido cambios importantes. Hasta doce jugadores han salido, entre ellos dos referentes: Jordi Monclús, tras ocho temporadas, y Sergi Galcerán “Peke”, jugador del municipio con más de 200 partidos con la camiseta rojiblanca. Al equipo se han sumado un total de 12 caras nuevas, las mismas entradas que salidas: Farré, Ramon, Antonio, Óscar, Jou, Aubets, Raidó, Moha, Lamin, Baró, Noureddine y Pol Ramon. El reto será dar cohesión a una plantilla con muchas incorporaciones y construir una identidad sólida que permita volver a mirar hacia arriba.