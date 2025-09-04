El Hiopos exhibe las nuevas equipaciones con las que competirá en su segunda temporada en ACB, que muestran simbología local

Diseño leridano, colores que representan a Lleida y simbolos de la ciudad. Así, con Lleida en la piel, competirá el Hiopos Lleida en su segunda temporada en la Liga ACB. El club, como en su estreno en una de las mejores Ligas del mundo, eligió otro símbolo leridano y universal, la Seu Vella, para presentar ayer sus nuevas equipaciones. En un acto que ya es todo un acontecimiento social, se dieron cita los jugadores y staff técnico del equipo, las jugadoras del Robles Lleida, autoridades, patrocinadores, miembros de las peñas y la sociedad leridana en general.

Orgullo mutuo, de la ciudad hacia su equipo que compite con los grandes y, como dijo el presidente, Albert Aliaga, “superorgullosos, sabemos quienes somos, que representamos a Lleida y al territorio y que estamos en ACB, gracias a los jugadores y los técnicos, pero también gracias a vosotros porque sin vuestra ayuda este proyecto no sería viable”.

Dani Pujol, el diseñador leridano de la empresa MOD, del Grup Vall Companys, explicaba que se había inspirado en los colores y los símbolos que representan a Lleida. La camiseta principal sigue siendo la burdeos, “el color de lleida y con la flor de lis que representa a la ciudad”, añadía. La segunda equipación, de un color amarillo verdoso “muestra la fruta de Lleida, l’horta, la agricultura que identica el territorio” y por último, la negra, con la Seu Vella como protagonista. “Es una ventana que se abre a la ciudad y al mundo, una foto hecha desde el interior del claustro. Y se ven cuatro ventanas que representan las cuatro barras de la senyera, que también está en las camisetas”.

El acto, al que asistieron el alcalde Fèlix Larrosa; el presidente de la Diputación, Joan Reñé; el subdelegado del Gobierno, José Crespín y la delegada de la Generalitat, Núria Gil, se abrió con un vídeo en el que, en escenarios como el Barris Nord, un campo de fruta y la propia Seu Vella, Oriol Paulí, James Batemon y Cameron Krutwig, lucían las nuevas equipaciones.

Crespín, en su parlamento, dijo que “sois como la Seu Vella, un gran club que tiene una afición monumental y todo es patrimonio de los leridanos”. Joan Talarn dijo que “el club nos representa a todos” y destacó que “este verano he visto chicos y chicas con vuestra camisetas en numerosas poblaciones leridanas”. Gil recordó el reto de “seguir compitiendo en la élite” y Larrosa valoró que el Hiopos “proyecta a esta ciudad y habéis hecho un proyecto que es un referente”.

El equipo disputa hoy ante el Joventut su primer test

El Hiopos Lleida disputa hoy su primer partido de pretemporada. Será ante el Joventut (20.30) dentro del Torneig de Sant Julià de Vilatorta. Gerard Encuentra, que no podrá contar con John Shurna, por lesión, ni con Zoriks, en el Eurobasket, se mostró satisfecho de como se está desarrollando la pretemporada. “Estoy muy contento de como están trabajando los jugadores. Ahora mismo se notan las piernas cansadas, pero eso es habitual en pretemporada. Estamos cogiendo bien los conceptos y ahora tenemos el primer partido delante de un rival de la Liga y a ver que tal nos encontramos, sabiendo que lo más importante ahora no es el resultado, si no poner en práctica lo que estamos trabajando estos días”.

Celebró poder trabajar con la plantilla al completo, al contrario que el verano pasado, aunque incidió en que “sí que ayuda, pero ahora lo que veo son jugadores y hay que construir un equipo. Ellos me tienen que conocer a mí y yo a ellos. Estamos en ese proceso y en el de poner horas a las piernas”.

Por otra parte, la Catalana presentó ayer las Ligas Catalanas. El Hiopos juega en un grupo con Manresa y Girona y el Cadí contra el Joventut.