Cómodo triunfo para iniciar el camino hacia el Mundial

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ sofía ❘ España arrancó ayer la fase de clasificación para el Mundial 2026 con una solvente victoria por 0-3 en Sofía frente a Bulgaria. Los de Luis de la Fuente encarrilaron el triunfo en una primera parte brillante, con goles de Oyarzabal, Cucurella y Merino que dejaron el partido prácticamente resuelto. El encuentro también dejó buenas noticias: el regreso de Rodrigo Hernández y Dani Carvajal tras sus lesiones, además del debut como internacional absoluto de Jesús Rodríguez.

La campeona de Europa mostró su autoridad desde el pitido inicial, monopolizando el balón y encerrando a Bulgaria en su propio campo. Oyarzabal abrió el marcador con su undécimo gol con la selección en el minuto 5 y Cucurella firmó el segundo con un gran zurdazo, estrenándose como goleador internacional. Poco después, un cabezazo picado de Mikel Merino puso el 0-3 antes del descanso, reflejo de la superioridad española en Sofía. Pedri, mucho más protagonista en ausencia de Fabián Ruiz, dirigió el juego con solvencia. En la segunda parte, De la Fuente aprovechó para rotar y repartir minutos, dando entrada a Cubarsí en el puesto de Le Normand en la zaga, además de recuperar a Rodri y Carvajal tras sus graves lesiones. España mantuvo la intensidad, rozó el cuarto con otro disparo de Merino al larguero y apenas concedió ocasiones a un rival superado. Con esta victoria, la selección se coloca líder del Grupo E junto a Turquía, a la espera del duelo directo entre ambos combinados el domingo.