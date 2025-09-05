Juan Ayuso suma su segunda victoria en otra jornada con protestas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ciclista barcelonés Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) se impuso ayer en la etapa 12 de la Vuelta a España, entre Laredo y Los Corrales de Buelna (145 km), tras batir al esprint a Javier Romo (Movistar Team) en un final decidido en la Collada de Brenes. Es su segunda victoria en esta edición, tras la lograda en Cerler, y llega en medio de la polémica por su salida del UAE. El danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) sigue líder, con 50 segundos sobre João Almeida (UAE) y 56 sobre Thomas Pidcock (Q36.5), antes de la temida cita con el Angliru.

La salida en Laredo volvió a estar acompañada por protestas en solidaridad con Palestina, contra la presencia del Israel-Premier Tech, que expresó su firme intención de mantenerse en la carrera. Unas 300 personas ondearon banderas y pancartas con lemas como “Israel genocida” o “Fuera de la competición”. A diferencia de lo ocurrido en Bilbao el miércoles, cuando la etapa se neutralizó, la concentración fue pacífica y sin incidentes. El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, calificó las protestas de “justas y pacíficas” y defendió el derecho a manifestarse, aunque sin poner en riesgo la carrera. Las tres personas detenidas durante los incidentes registrados en Bilbao quedaron en libertad a la espera de ser citados por el juez.