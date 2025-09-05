Juventud, talento y continuidad

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

Tras una excelente temporada de debut en la categoría, en la que alcanzó una meritoria séptima posición y aseguró la permanencia sin grandes apuros, el CE Athletic Almacelles afronta este curso con el objetivo de repetir la tranquilidad del anterior y consolidarse en Segunda. Lejos queda ya el recuerdo del antiguo EFAC Almacelles, que se codeaba con los mejores equipos de Primera Catalana. Lo que no ha perdido el municipio son las ganas de fútbol.

Un Joel Belloví que tomará el mando del equipo y sustituirá a Dani Muñoz, técnico durante la temporada 2023-24. Con un bloque formado mayoritariamente por jugadores jóvenes locales que llevan tiempo compitiendo juntos, el club ha reforzado la plantilla con ocho incorporaciones, aunque renovando a los capitanes.

Varios fichajes proceden de categorías juveniles, y otros són viejos conocidos, lo que permitirá dar más profundidad. Se trata de Gerard Hurtado, llegado del Mig Segrià juvenil; Rafa Sánchez, procedente del Gimenells; Oriol Martínez, de la Bordeta juvenil; Biel Ribes, del At.Segre juvenil; Marc Susagna, del Tamarit juvenil; Álex Gutiérrez, del Tamarit; Nil Gutiérrez y Hamed igualmente del AEM juvenil.