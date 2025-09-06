El Mollerussa araña un punto en un final surrealista (2-2)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El partido ha empezado con ritmo en el Congost, el primer equipo a avisar ha sido el Manresa, en el minuto dos, en una penetración en el área de Olmedo que ha rechazado Canillo. El juego era muy físico y el árbitro del partido lo ha detenido a base de tarjetas amarillas, Badr por el Manresa y Canillo y Toni Vicente por parte del Mollerussa.

Los del Pla d'Urgell iban creciendo a medida que pasaban los minutos, pero el jugador más destacado que era Marc Scuri se ha lesionado y ha sido sustituido por Miquel Graells. El Manresa ha dominado el tramo final de la primera parte sin peligro por la portería de Albert Batalla.

La segunda parte ha empezado con un gol del Manresa, en el minuto 52, por parte de Bamta que abría el marcador. El gol ha hecho daño al Mollerussa, que después de un triple cambio, ha recibido el segundo gol en contra sin margen de reacción. Con la entrada de Dueso, el equipo de Kiku Parcerisas ha reaccionado y el delantero ha reducido diferencias al minuto 72.

En los minutos finales dominaba el Mollerussa buscando el empate, pero una roja directa en Moussa Kebé parecía que condenaba a los del Pla d'Urgell. En cambio, el Manresa no ha sabido gestionar la superioridad y su portero, Pulido, ha visto la segunda amarilla ya en tiempo añadido. Moha, jugador local, se ha puesto los guantes y ha cometido un penalti claro en una jugada surrealista, el árbitro lo ha expulsado y Lamin ha empatado desde los once metros.