Primer partido, primera derrota (1-0)

El partido con ritmo alto y con varias ocasiones del Lleida en los primeros minutos de juego. Una vez pasada la embestida inicial, Can Vidalet ha igualado esfuerzos y ha empezado a atacar, con llegadas pero sin concretar. Pasados los primeros 15 minutos, el ritmo ha bajado y los paros de juego han pasado a ser más largos. En el minuto 38 ha llegado el gol de Cal Vidalet, en una malentendida defensiva del Lleida. Los últimos minutos de la primera mitad han sido marcados por las faltas y tarjetas mostradas al Lleida.

La segunda parte ha empezado con el mismo ritmo de juego, y con poca tirada del Lleida, y hasta el minuto 51 no ha llegado la primera ocasión clara, cuando Can Vidalet ha chutado en el palo y se ha paseado la pelota por delante de la línea de gol. Los primeros cambios del Lleida han llegado al minuto 60, cuando Jordi Cortés ha cambiado el sistema de un delantero por dos delanteros para intentar igualar el partido. La primera ocasión clara del Lleida ha llegado al minuto 67, cuando Sempé ha estado a punto de marcar en un remate mucho centrada desde dentro del área. A pesar de esta ocasión, el conjunto azul no ha sido capaz de aumentar el ritmo y ha continuado con muchas paradas de juego y con pocas llegadas. En el minuto 85 ha llegado el último clavo al partido de Lleida, cuando Russi ha intentado parar un contraataque haciendo manos, recibiendo la segunda tarjeta amarilla y quedando expulsado. Ya al descuento, Owono ha sido expulsado por un golpe en la cabeza de Sempé. El partido ha acabado con dominio local, haciéndose valer del gol del primer equipo.

El Lleida pierde después de un gol en la primera mitad y sin poder llegar a tener oportunidades reales de gol. El próximo partido será en el Camp d'Esports el domingo 14 a las seis de la tarde.