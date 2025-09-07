Apuesta ambiciosa del AEM

En el mejor momento deportivo de su historia, en plena celebración del centenario y después de disputar dos play offs consecutivos para subir a la máxima categoría, el AEM dobla su apuesta para la temporada 2025-26, cambiando por completo la cara a un proyecto que ejemplifica la ambición de la entidad, que siempre acostumbra a encontrar la manera de adaptarse a los cambios para rendir muy por encima de las posibilidades de un club con uno de los presupuestos más bajos de la Liga y que lucha contra gigantes como Valencia, Betis, Osasuna o Alavés, además de los filiales de Barça, Madrid, Atlético y Tenerife.

El primer cambio y más visible será el escenario. El primer equipo femenino se separa del Recasens, campo que ha sido fuente de la mayoría de alegrías que han construido el crecimiento del club y donde este año había ganado todos los partidos, y recala en el Camp d’Esports, un estadio que llama a cotas grandes en una categoría en la que la línea entre luchar por la salvación y por ascender de categoría es prácticamente imperceptible.

Pero el cambio de un estadio pequeño y de césped artíficial a uno más grande y de césped natural también viene acompañado de un nuevo proyecto deportivo. Después de tres exitosas temporadas y en línea ascendente con Rubén López en el banquillo, con dos play off de ascenso a Primera y quedándose a las puertas de un tercero, Joan Bacardit toma su testigo como nuevo entrenador de un equipo que aspira a desplegar un estilo de juego más propositivo con el balón sin perder la competitividad que caracteriza al AEM pese a que, como cada temporada, ha tenido renovaciones y bajas casi a partes iguales.

El conjunto leridano, con el regreso de Roger Lamesa como director deportivo, ha conseguido mantener a piezas importantes del equipo que firmó una histórica tercera plaza la pasada campaña. Siguen las defensas Loba, Vero Herrera, Peñalver y Blasco; Inés Faddi, la máxima goleadora del año pasado, Noe Fernández, y Paula Ransanz, en el centro del campo; además de las atacantes Evelyn, María Lara y Laura Fernández, esta última aún lesionada.

Las diez jugadoras renovadas han recibido durante el verano a nueve fichajes: la portera Lucía Alba, las defensas Paula Rojas, Nora Sánchez y Ana Fernández; Honoka Yonei en la sala de máquinas; María Amaya y Cintia Hormigo como jugadoras de banda; y las atacantes Marta Charle y Carlota Acín. Todas ellas completan una plantilla polivalente, construída para jugar con un esquema de tres centrales y que deja espacio a jóvenes del filial que se estrenará en Segunda RFEF como Ari Bosch, Abril Francés, Laia Ojeda, Helena Sánchez o las porteras Xènia Siuraneta, María Hueto y Keila Cardeiro, que deberán alternarse el rol de portera suplente en una plantilla que cierra la pretemporada invicta, con cuatro victorias y tres empates, después de medirse en la preparación a tres equipos de Liga F y a otros cuatro de categorías inferiores, en ensayos interesantes para desplegar la nueva propuesta de juego.

El principal reto del conjunto leridano será encontrar sus fortalezas lejos de un Recasens al que se adaptaba como anillo al dedo y que era un dolor de cabeza para la mayoría de sus rivales. No obstante, Bacardit llega convencido de instaurar un estilo que mantenga los puntos fuertes de la anterior etapa, la competitividad y la solidez defensiva, añadiendo una voluntad mucho mayor para combinar con el balón, algo que es mucho más fácil de aplicar en un campo como el Camp d’Esports.

Además de que el cambio a césped natural también debería servir para que el AEM tenga mayores recursos fuera de casa, es una gran oportunidad para crecer también en lo social y que la afición leridana tenga más fácil disfrutar una categoría que trae a Lleida clubes de máximo nivel y que muchas veces quedaban minimizados en la lejanía del Recasens.