Boya salva con nota el primer envite en Monza

El piloto aranés Mari Boya (Campos Racing) salvó ayer con buena nota el primero de los dos envites para proclamarse subcampeón del Mundo de Fórmula 3, después de firmar una meritoria remontada desde la decimoséptima plaza hasta la quinta, que le permite incluso ampliar su margen respecto a sus perseguidores. El búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) se quedó sin puntuar, y Tim Tramnitz (MP Motorsport), el tercero en discordia en la lucha por la segunda plaza del campeonato, se llevó la victoria y apretó la lucha, pero recibió una sanción después de la carrera que le relegó al puesto 18 de una parrilla muy compacta por el coche de seguridad.

Así, el aranés tiene ahora ocho puntos de margen sobre Tsolov y 21 sobre Tramnitz, antes de la carrera de hoy, la última del curso, que parece un mano a mano entre los dos pilotos de Campos por la segunda plaza del campeonato, con ventaja de puntos para Boya y de posición para Tsolov. El búlgaro partirá quinto en parrilla, mientras que Boya, piloto de la academia de Aston Martin, tratará de repetir la remontada de ayer desde la decimoséptima plaza.

De hecho, el de Les ya partió muy por detrás de sus rivales ayer y encontró la manera de abrirse paso entre la parrilla para incluso acabar por delante de Tsolov. El aranés supo como ganar posiciones y evitar los contactos con sus rivales y acabó adelantando al búlgaro a pocas vueltas para el final. Tras un coche de seguridad que dejó solo una vuelta pendiente en la resalida, Boya ganó un puesto para acabar sexto (quinto tras la sanción a Tramnitz), mientras que Tsolov se tocó con un rival en la última curva y cayó de los puntos.

Verstappen firma la ‘pole’ en Monza, por delante de los dos McLaren

� El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón del mundo, saldrá primero hoy en el GP de Italia, 16ª prueba del Mundial de Fórmula 1. Verstappen, de 27 años, logró su 45ª ‘pole’ en F1, quinta del año, al dominar la Q3 con un tiempo de 1:18.792. Aventajó en 77 milésimas al británico Lando Norris (McLaren), segundo, y en 190 al australiano Oscar Piastri, también de McLaren y líder del campeonato. Los Ferrari, que corren en casa, fueron cuarto y quinto con Charles Leclerc y Lewis Hamilton. El británico, sin embargo, saldrá décimo tras una sanción. Alonso, que fue noveno en la crono, avanza un puesto y saldrá octavo, tras quedar a 633 milésimas del crono de Verstappen, compartiendo fila con el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), séptimo.