¿Quién es quién en el Atlètic Lleida? Repasamos la plantilla que jugará a Segunda RFEF

El partido que disputó este fin de semana en el Camp d’Esports el Atlètic Lleida ya formará para siempre parte de la historia del club leridano. No es simplemente el primer partido de un nuevo curso, es el primer partido que el equipo disputa en Segunda RFEF, categoría en la que debuta y es el primero en el Camp d’Esports como escenario, después de haber jugado hasta ahora en el Municipal Ramon Farrús.

Ha sido un viaje corto en distancia entre ambos campos, apenas dos o tres kilómetros, pero largo en dficultades a superar. Después de una pasada temporada en Tercera RFEF, en la que el equipo entrenado por Gabri Garcia buscó el ascenso en un play off en el que cayó eliminado por el Badalona el pasado mes de mayo, la oportunidad de jugar en la cuarta categoría estatal les llegó propiciada por la mala situación económica del Lleida CF. El veterano club leridano perdió su plaza en Segunda RFEF por las deudas con la plantilla que no pudo afrontar y la Federación Española de Fútbol lo descenció a Tercera y puso su plaza a la venta. El Atlètic Lleida puso los 288.920 euros que el organismo pedía y, el 9 de julio, el Juez Único de Competiciones No Profesionales de la RFEF le adjudicó la plaza.

A partir de aquí el club aceleró para formar una plantilla competitiva en la nueva categoría y vio cumplido también su deseo de tener el Camp d’Esports como escenario tras firmar un acuerdo con el Lleida CF para compartir el estadio. No solo serán estos clubes los que jugarán en el, también lo hará el AEM, de la Primera RFEF Femenina, que también inicia hoy la Liga (más información en páginas 30 a 32).

En cuanto a la plantilla con la que el Atlètic Lleida afronta esta nueva etapa, cuenta con una buena dosis de talento leridano y en ella continúan 11 jugadores de la pasada temporada y han llegado quince caras nuevas. Continúan Pau Torres, Boris Garrós, Jordi Ortega, Soule Sidibé, Joan López “Joanet”, Moró Sidibé, Nil Sauret, Marcel Samsó, Dauda Kone, Guillermo Cucurull y Roger Alcalà. En cuanto a los fichajes, son Joan Campins (Lleida CF), Juan Agüero (Logroñés), Asier Ortiz de Guinea (Mirandés B), Marc Arnau (Mollerussa), Nico Magno (Barbastro), Bilal Achhiba (Andorra FC), Lamine Diaby (Calahorra B), Giovanni Navarro (Alzira), Kuang Zhaolei (FC Damm), Pablo Bolado (Unión sur Yaiza), Carlos Mas (Atlético Astorga), Steve Aldo One (L’Hospitalet), Alya Camara (Sabadell B), Achraf Boumenjal (Jong Utrecht) y Álvaro Santana (Las Palmas Atlético).

Plantilla Atletic Lleida