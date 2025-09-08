Carlos Alcaraz vuelve a lo más alto del mundo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Carlos Alcaraz se proclamó ayer campeón del Open de Estados Unidos por segunda vez en su carrera y recuperó el número uno del mundo dos años después tras derrotar a su gran rival, el italiano Jannik Sinner, en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. También fue su segundo ‘Grand Slam’ de 2025 tras conquistar Roland Garros hace tres meses y el sexto de su carrera. Entre los tenistas en activo, solo el serbio Novak Djokovic (24) tiene más ‘grandes’ en sus vitrinas. El murciano ya suma dos US Open (2022 y 2025), dos Wimbledon (2023 y 2024) y dos Roland Garros (2024 y 2025).

Sinner y Alcaraz, protagonistas de la gran rivalidad generacional del momento, habían disputado cuatro finales este año, incluidas Roland Garros (Alcaraz) y Wimbledon (Sinner). La primera vez en la historia que dos tenistas jugaron las finales de tres de los cuatro ‘grandes’ del año. Una rivalidad que nació, precisamente, en Nueva York en 2022, con un duelo épico de cinco sets, que duró 5 horas y 15 minutos y que terminó a las 02.50 de la madrugada, un récord. Alcaraz terminaría conquistando ese torneo, el primer ‘grande’ de su carrera. Con su triunfo ayer, Alcaraz también recuperó el número uno del mundo. El murciano sale de Nueva York con 11.540 puntos en lo más alto del ranking, mientras que Sinner, número uno las últimas 65 semanas, queda ahora con 10.780.

Por su parte, Marcel Granollers se proclamó campeón del torneo de dobles formando pareja con el arentino Horacio Zeballos.

Sabalenka derrota a Anisimova y repite título en Flushing Meadows

La bielorrusa Aryna Sabalenka derrotó por 6-3 y 7-6(3) a la estadounidense Amanda Anisimova y con ello conquistó por segundo año consecutivo el título femenino en el US Open, cuarto y último ‘Grand Slam’ de la temporada. Sabalenka sumó el cuarto ‘grande’ a su palmarés en la que era su tercera final seguida en Flushing Meadows y la tercera de este 2025 en un ‘Grand Slam’. La número 1 del ranking mundial cayó en enero en la final del Abierto de Australia ante Madison Keys y en junio en el de Roland Garros frente a ‘Coco’ Gauff.