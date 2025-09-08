Debut agridulce del Atlètic Lleida, que consigue salvar un punto en el tiempo añadido

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ El debut del Atlètic Lleida en la Segunda RFEF y en el Camp d'Esports terminó con un empate a dos en un partido que adquirió su mayor emoción en los últimos diez minutos. Después de 80 minutos con poco rodaje y un gol para cada equipo en las únicas llegadas de peligro, el encuentro cogió otra dimensión tras los cambios y, sobre todo, con el 1-2 del Torrent, que obligó al Atlètic Lleida a volcarse en ataque para lograr un empate justo en el timepo añadido. De este modo, los de Gabri cierran su estreno con un punto.

La verdad es que el debut en la categoría no pudo ir de la mejor manera posible para los intereses leridanos. En el minuto 5, Moró recogió un balón en la frontal y abrió a la banda derecha donde allí apareció el carrilero Soule, que sin pensarlo, conectó un disparo fuerte en el primer palo para marcar el 1-0 y, a la vez, el primer gol de la entidad en la Segunda RFEF.

Después del inesperado gol, el partido empezó a coger el ritmo propio de la categoría: posesiones cortas, juego parado, balones largos y la sensación de que el Torrent se sentía cómodo pese a no inquietar la portería de Pau Torres. De hecho, los valencianos lograban recuperar el balón con facilidad, gracias a la férrea línea de cinco defensas y cuatro medios. Aún así, los minutos iban pasando sin que ambos equipos registraran ocasiones de peligro, pero con el 1-0 en el marcador.

Les portes del Camp d’Esports van aparèixer amb cadenats. - INGRID SEGURA

El escenario del partido cambió justo antes del descanso con un auténtico golazo. Los defensas leridanos no se entendieron para despejar un balón que lo recogió el exjugador del Lleida Fer Cano, que desde 25 metros empalmó una volea que se coló por la escuadra (1-1).

El segundo tiempo empezaba con la incertidumbre de cómo sería la reacción local tras el mazazo del gol del empate. La realidad es que los de Gabri monopolizaron la posesión, pero sin llegar a generar algun peligro destacado. El Torrent por su parte, esperaba con orden, la oportunidad para llevarse el premio grande mientras un empate ya era satisfactorio para los valencianos.

En el minuto 85, el Torrent ejecutó a la perfección el plan que tanto éxito les ha dado en las últimas temporadas: defender con un bloque bajo y esperar la oportunidad, que llegó tras un balón alto en la espalda de la defensa leridana. El delantero Boris se plantó solo ante Pau, pero Daouda recuperó bien su marca para poner la pierna antes del disparo. El rebote quedó muerto dentro del área y con suspense, Boris puso la pierna para poner el 1-2. Aún así, Boris pasó de héroe a villano cuando en el minuto 88, golpeó por la espalda a Daouda sin estar el balón en juego, lo que le costó la roja directa.

Con un alargue kilométrico, Gabri mandó a todos sus hombres al ataque, con la misión de rematar todos los centros que colgaba Juan Agüero, desplazado de la mediapunta al extremo para esa función. El primer intento en el 92 encontró un remate de Boris Garrós que no logró dirigir portería después de peinar-la.

El segundo intento, en el 96, premió la insistencia de los leridanos. Agüero centró al segundo palo donde llegaba el mediocentro Asier, que cabeceó para poner el 2-2 después que el meta visitante casi parara su remate. Finalmente, los locales intentaron colgar mediante Agüero un par de balones que no encontraron destinatario, firmando el empate final en un duelo intermitente pero de aprendizaje para un debutante en la categoría.