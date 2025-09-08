El Balaguer elimina al Juneda y se medirá al Balàfia en la final

Publicado por Joan Bové Creado: Actualizado:

El Balaguer será el rival del Balàfia en la final de la Copa Lleida del próximo fin de semana, después de que superara ayer al Juneda a domicilio por 1-2 en un partido marcado por los goles tardíos y una tangana que se saldó con dos expulsados, uno para cada equipo: Marc Pifarré, del Juneda; y Mario Moriano, del Balaguer.

En la primera parte, las ocasiones brillaron por su ausencia. El juego estuvo muy igualado y tan solo el Balaguer, con un tímido disparo a puerta de Adil en el 36 y otro de Guerau en el 42, rondó la portería rival.

En la reanudación, el partido se animó. Tuto, del Juneda, entró al choque y tuvo dos grandes ocasiones en los primeros minutos que no pudo materializar. El Balaguer también tuvo sus ocasiones, pero el primer tanto no llegó hasta el minuto 76 con una vaselina de Nico que adelantaba así a los de la Noguera (0-1). Poco después, Guerau Coll provocó un penalti que él mismo materializó para colocar el 0-2 desde los once metros. A pesar de la desventaja, el Juneda recortó distancias en el minuto 87 con un tanto de Sánchez y el partido subió de intensidad. Finalmente, cuando el árbitro señaló el final del partido, hubo una trifulca entre jugadores de ambos conjuntos que se saldó con las expulsiones de Marc Pifarré, del Juneda; y Mario Moriano, del Balaguer. Una para cada equipo.