El Linyola afronta su debut en la Copa de la Reina “con la máxima ilusión”

El CFS Linyola vivirá este próximo sábado una jornada histórica. El equipo, que la pasada temporada compitió por primera vez en la Segunda División Nacional de fútbol sala femenino, debutará en la Copa de la Reina recibiendo en su pabellón al Rubí (19.15), competición para la que se clasificaban los diez primeros y en la que entró holgadamente después de acabar la Liga en una excelente quinta posición. Su entrenador, Xavi Alís, explicaba que “es un orgullo que Linyola compita en la Copa y afrontamos la eliminatoria con la máxima ilusión y sin renunciar a nada. Será una fiesta del fútbol sala leridano”, añadía.

Curiosamente, el Linyola disputará dos partidos consecutivos contra el Rubí, ya que el equipo barcelonés será también su rival en la primera jornada de Liga, que se disputará el 20 de este mes. Será la segunda temporada en la que participará en la segunda división estatal del fútbol sala femenino. El Rubí está llamado a ser uno de los equipos punteros de la Liga, ya que descendió de la máxima categoría y se ha marcado como objetivo recuperarla.

El Linyola ha hecho cinco fichajes de cara a la próxima temporada, entre ellos dos jugadoras noruegas, para completar una plantilla con 16 efectivos.