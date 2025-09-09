Nueva polémica entre el Lleida CF y el ayuntamiento en su disputa judicial por el uso del Camp d’Esports

Nueva polémica por el uso del Camp d'Esports. El Lleida CF envió ayer un comunicado manifestando que el Juzgado Contencioso Administrativo ha trasladado al club los escritos presentados por la Paeria, donde se cuestiona la necesidad de que pueda seguir utilizando el Camp d'Esports tras su descenso administrativo. El consistorio interpuso además un recurso de apelación contra la resolución que denegaba la ejecución provisional de la sentencia del convenio del estadio.

Según el club, en ambos escritos el equipo de gobierno municipal insiste en que el Lleida CF deje de ser usuario de la instalación sin ofrecer alternativas. La entidad deportiva lamenta en el comunicado que el ayuntamiento no haya atendido sus peticiones para desistir de estas acciones ni considerado los acuerdos alcanzados con el AEM y el Atlètic Lleida para compartir el uso de las instalaciones, rompiendo las vías de diálogo iniciadas en las reuniones mantenidas los días 20 de junio y 11 de julio pasados.

Por su parte, la Paeria respondió con otro comunicado asegurando que no ha cuestionado la necesidad del equipo de seguir en el Camp d’Esports. Según el consistorio, su escrito se basa en las mismas medidas que figuran en la propuesta de convenio ofrecida al club.

El teniente de alcalde Carlos Enjuanes manifestó que “lamentamos esta manera de actuar, dado que el señor (Marc) Torres (adjunto a la presidencia del Lleida CF) informó a funcionarios municipales que publicaría este comunicado si la Paeria no detenía las actuaciones procesales”. Enjuanes añadió que “uno de los argumentos del señor Torres era que el ayuntamiento quería el Camp d’Esports para el Atlètic Lleida. Ahora vemos cómo se ha llegado a un acuerdo para que ambos clubes jueguen allí, un pacto en el que el ayuntamiento no ha tenido absolutamente nada que ver”. El responsable municipal pidió que el Lleida haga públicas las condiciones del acuerdo para que puedan jugar Atlètic Lleida y AEM recordando que es un equipamiento “de las leridanas y los leridanos”. Concluyó afirmando que “no entendemos por qué el señor Torres busca adversarios fuera del terreno de juego. Sería muy fácil llegar a un acuerdo para el convenio, que ayudaría al Lleida CF a centrarse únicamente en un proyecto deportivo que ilusionase a la afición”.

Por su parte, el grupo municipal de Junts solicitó a la Paeria que reconsidere las actuaciones emprendidas contra el uso de las instalaciones por parte del Lleida CF. Violant Cervera, portavoz del grupo, declaró que “debemos emplazarnos todos juntos a encontrar una solución que garantice la continuidad del Lleida en el Camp d’Esports”. ERC exigió que “el gobierno municipal detenga inmediatamente este despropósito” y añadió que Lleida, Atlètic Lleida y AEM “han dado una lección de responsabilidad y unidad” al alcanzar un acuerdo para compartir el uso del estadio.

La afición azul niega acusaciones racistas el sábado

La peña BluesNord desmintió ayer categóricamente las acusaciones de comportamiento racista publicadas por el portal informativo Esplugues.digital, que citaba fuentes del Can Vidalet. Según los seguidores leridanos, fueron ellos quienes sufrieron continuas provocaciones por parte de trabajadores del club local, denunciando comportamientos como grabaciones y gestos considerados poco profesionales. Entre los señalados se encuentran miembros del cuerpo técnico de categorías inferiores y el jugador con dorsal número 7, quien tras ser expulsado se encaró con el público leridano con gestos provocadores.