El Barça jugará ante el Valencia en el Johan Cruyff

Foto de archivo del aspecto de las obras en el Spotify Camp Nou. - EFE/QUIQUE GARCÍA

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça confirmó ayer, a través de un comunicado, que el partido de este domingo (21.00) contra el Valencia, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, se disputará en el Estadio Johan Cruyff al no haber obtenido aún los permisos necesarios para reabrir el Spotify Camp Nou.

La entidad manifestó que está “trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos para la apertura del Spotify Camp Nou en las próximas fechas”, y agradeció a los socios y aficionados su “comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante”.

En un segundo escrito, el club catalán anunció que solo los 16.151 socios abonados que completaron las temporadas 2023-24 y 2024-25 en Montjuïc podrán adquirir las entradas para el partido del Johan Cruyff, que cuenta con un aforo de 6.000 espectadores.

Los interesados deberán inscribirse por zonas en un formulario habilitado en la página web del club, con una petición individual o conjunta hasta un máximo de cuatro socios, entre el 10 de septiembre a las 10.00 y el día 12 a las 10:00, momento en el que se realizará el sorteo si la demanda supera la cantidad de entradas disponibles. Asimismo, el club azulgrana no especificó el aforo reservado para la afición del Valencia.

El Barcelona efectuará ciertas adecuaciones en el recinto ubicado en las inmediaciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, como la instalación de las cámaras del VAR y de una conexión de fibra adecuada para su buen funcionamiento.

En este sentido, LaLiga expuso recientemente que el Johan Cruyff presenta “avances positivos” y confirmó que durante esta semana continuarán con las auditorías y las revisiones técnicas pertinentes antes de aprobar oficialmente el cambio de sede. Ahora, la incógnita es dónde jugará el Barcelona los próximos partidos, puesto que ejercerá de local en tres de los cinco duelos que disputará en tres semanas. Mientras carece de la autorización para regresar al Spotify Camp Nou, la entidad ha cerrado un convenio con el ayuntamiento para utilizar el Estadi Olímpic Lluís Companys hasta febrero en el caso de que el campo de Les Corts no esté operativo.

Lamine sueña con “muchos Balones de Oro”

En una entrevista exclusiva en el pódcast 'Resonancia de Corazón’ de José Ramón de la Morena, Lamine Yamal no esconde su sueño por conseguir el Balón de Oro. Es más, el atacante barcelonista piensa en hacer historia a lo largo de los años con este trofeo: “Se lo dije a mis amigos, no sueño con tener un Balón de Oro, sueño con tener muchos”, declaró.

Rashford marca en la goleada inglesa

El delantero del Barça Marcus Rashford contribuyó con un gol en la goleada de Inglaterra ante Serbia por 0-5. Los ingleses firmaron un 15 de 15 puntos, ya que han ganado sus cinco partidos jugados, lo que les deja con pie y medio en el Mundial.

Figo ficharía a Pedri para el Real Madrid

El exfubolista portugués Luis Figo elegiría al centrocampista español Pedri González si tuviese que fichar para el Real Madrid a algún jugador del Barça y al uruguayo Fede Valverde si tuviese que hacerlo a la inversa porque ambos son “grandísimos jugadores y tienen un rendimiento altísimo siempre”.

Francia no quiere al club blanco en el Balón de Oro

El diario francés L'Equipe publicó en su portada que el Real Madrid “no debería ir más a la gala del Balón de Oro” por sus continuos desplantes.