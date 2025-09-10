La Paeria cede el uso del Barris Nord al Força Lleida por cuatro años, un acuerdo en la línea del ofrecido al Lleida CF

El Barris Nord ha tingut una assistència mitjana en el que va de temporada de gairebé 5.400 espectadors. - LA SOTANA INSTAGRAM

La Paeria de Lleida ha iniciado los trámites para ceder el uso del pabellón deportivo municipal Barris Nord al Força Lleida. El consistorio está instruyendo un expediente para formalizar esta cesión por un periodo de cuatro años.

El expediente permanecerá en información pública durante 20 días hábiles en el departamento de Patrimonio del ayuntamiento, período durante el cual se podrán presentar reclamaciones y alegaciones.

Este acuerdo sigue la línea del ya ofrecido al Lleida CF, club con el que la Paeria inició la implementación de estos convenios, y que próximamente se ampliará a otras entidades deportivas de la ciudad. Entre los clubes a los que también se ofrecerán estos nuevos acuerdos destacan el Lleida Llista, el Balàfia Vòlei o el Lleida Handbol, por citar solo algunos.

El presidente del Força Lleida, Albert Aliaga, señaló que “cuando subimos a la ACB la Paeria nos propuso hacer este convenio que simplemente es reafirmar lo que ya se hacía”. Y es que estos acuerdos mantienen el compromiso del mantenimiento de las instalaciones a cargo del ayuntamiento, una práctica que ya se realizaba pero que ahora queda formalmente reflejada en el documento.

Por su parte, los clubes se comprometen a colaborar y coordinar acciones con el consistorio, estableciendo así una relación más estructurada. Este modelo de gestión busca optimizar el uso de las instalaciones deportivas municipales y proporcionar mayor estabilidad a los clubes de la ciudad, que podrán planificar sus actividades con una perspectiva a medio plazo gracias a la duración cuatrienal de los convenios.

El Hiopos abrirá la Liga el 4 de octubre a las 21.00 con el Breogán

El Hiopos Lleida empezará la Liga Endesa 2025-26 recibiendo al Breogán el sábado 4 de octubre a las 21.00 horas en el Barris Nord. La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) publicó ayer el calendario completo de la competición.

Tras su debut ante el Breogán, el Hiopos Lleida visitará al Barça en la segunda jornada (12 de octubre, 12.30), para posteriormente recibir al Valencia Basket (19 de octubre, 17.00) y jugar contra el Granada en el Barris Nord (25 de octubre, 18.00). La quinta jornada le enfrentará como visitante al Joventut (2 de noviembre, 12.00). Uno de los partidos más esperados por la afición burdeos será la visita del Real Madrid al Barris Nord, programada para el sábado 20 de diciembre correspondiente a la jornada 11. Será a las 19.00 horas.

La última jornada, la 34, está prevista que se dispute en principio el viernes 29 de mayo, donde habrá horarios unificados, aunque la ACB los definirá cuando se acerque la fecha. El Hiopos Lleida cerrará la temporada regular visitando al UCAM Murcia.

Catorce partidos del equipo leridano en abierto

El Força Lleida podrá verse, en principio, en abierto en 14 partidos. En la pista del Barça y en casa ante el Tenerife y el Andorra por los canales de TVE. Y el resto por TV3: Fuera ante Joventut, Manresa, Bilbao, y Girona, y en el Barris Nord ante Baskonia, Manresa, Girona, Joventut, Barça, Bilbao y Gran Canaria. DAZN retransmitirá el resto.