Pons Lleida y Reus se neutralizan al final

❘ lleida ❘ El Pons Lleida y el Reus firmaron ayer tablas en un test de pretemporada en el Onze de Setembre que parecía encaminado al 1-1 pero que, tras un gol por bando en el último minuto, finalizó con 2-2 en el marcador. El conjunto leridano fue de más a menos y, pese a adelantarse dos veces en el marcador, no pudo llevarse la victoria.

El equipo leridano salió al partido con buen tono, en unos primeros minutos con ritmo bajo y dos ocasiones muy claras de Sergi Duch. Por contra, el Reus, que ayer no contaba con su meta Càndid Ballart ni con Martí Casas (recién llegados del Europeo), solo avisó con un intento de Roger Fargas, antes de que el Pons Lleida se adelantara mediante Sebas Moncusí.

En el minuto 13, el listado se sacó un gran disparo desde la esquina del área que significó el 1-0 que se mantuvo hasta bien entreada la segunda mitad. El conjunto de Edu Amat estuvo activo con la bola y evitó casi siempre que un Reus poco preciso inquietara al contragolpe, pero no logró ampliar su renta pese a tener opciones justo después del 1-0. En menos de cinco minutos, el propio Moncusí, Jordi Badia y Nico Ojeda tuvieron sus respectivas oportunidades, pero siempre erraron en la definición y el ritmo bajó en el tramo final antes del descanso.

En el segundo tiempo, el Reus se ajustó mejor y anuló a los de Edu Amat, que no aprovecharon dos minutos de superoridad por la tarjeta azul al visitante Casas, pese a una clara ocasión de Martí Gabarró. Después de minutos en los que no pasaba nada, más allá de un aviso de Guillem Jansà, el Reus hizo el 1-1 en la falta directa por la décima falta local. El empate hizo reaccionar al Pons Lleida, que en los últimos minutos volvió a correr al contragolpe. Duch, Darío y Gabarró erraron sus opciones, de la misma manera que el visitante Fargas desperdició un claro mano a mano. Cuando el 1-1 parecía definitivo, Nico Ojeda se sacó un latigazo desde la media distancia que significó el 2-1 con 55 segundos restantes, tiempo suficiente para que el equipo visitante atacara sin portero y volviera a igualar con el 2-2 de Fargas a cuatro segundos del final.

Amat: “No estoy muy contento con el partido”

El técnico del Pons Lleida, Edu Amat, restó importancia al empate y afirmó que “el resultado me es absolutamente igual”, aunque admitió que el gol final evidencia que “tenemos que trabajar el 5 para 4”. Reconoció que el equipo aún debe acoplar a la gente nueva y ganar automatismos, y se mostró crítico: “No estoy demasiado contento con el partido, ha habido demasiadas acciones de desconexión”. También señaló “falta de tensión, pases mal hechos y poco ritmo de circulación”, insistiendo en que “tenemos que jugar más estructurados”.