El CFS Linyola recibe hoy al Rubí en su estreno en la Copa de la Reina

El CFS Autoescola Urgell se cita hoy con la historia en su primer partido de la Copa de la Reina. El equipo dirigido por Xavi Alís recibirá en el Pabellón Municipal de Linyola al Rubí (19:15), equipo recién descendido de la máxima categoria del fútbol sala femenino. Después de un buen rendimiento en la pasada temporada de debut en la Segunda División, donde terminó en una meritoria quinta posición, el conjunto del Pla d’Urgell logró clasificarse con solvencia entre los diez primeros, obteniendo así el billete para participar por primera vez en esta competición. Alís cuenta con 16 futbolistas en su plantilla y, de los cinco fichajes que se han realizado, han incorporado a dos futbolistas noruegas, Marthe Bjørhovde y Mari Halgunset.

Por otra parte, el Cerezo Futsal Lleida, dirigido por Gerard Viola, arranca hoy su andadura en la Segunda División B de fútbol sala, en la que será su segunda temporada consecutiva en la categoría de bronce, tras la renuncia de dos rivales. Se enfrenta esta tarde como visitante al filial del Palma Futsal en el Pabellón Borja Moll de Palma de Mallorca (17.00). El conjunto leridano cuenta con 14 futbolistas en su plantilla, con seis nuevas incorporaciones con respecto al pasado curso.