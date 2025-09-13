El Lleida presenta las nuevas equipaciones de la temporada 2025-26, de la mano de Meyba

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida ha presentado este sábado las nuevas camisetas de la temporada 2025-26, que este año lucirá con la marca barcelonesa Meyba. La empresa fundada en Terrassa vuelve a ser el proveedor del club de la capital del Segrià, después de haber vestido la UE Lleida durante los años 80, cuando también era el proveedor técnico del FC Barcelona.

Meyba dejó de vestir a equipos de fútbol en los 90 por graves problemas económicos que la hicieron caer en concurso de acreedores, pero en el 2023 volvió al mercado futbolístico vistiendo el Sant Andreu. El Lleida será el tercer equipo que se alía con Meyba, junto con el Júpiter y el mismo Sant Andreu.