Caída, pero bola de partido

Marc Márquez, en el momento en el que se fue al suelo liderando el esprint, entregándole el triunfo a Bezzechi. - EFE

Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) logró ayer en Misano su primera victoria de la temporada en una carrera al esprint en el Gran Premio de San Marino, después de imponerse en una prueba marcada por la caída del líder del Mundial, Marc Márquez (Ducati Lenovo). El piloto italiano partía desde la pole y defendió su posición en la salida, mientras Márquez, que arrancaba cuarto, ganaba terreno con un arranque arriesgado y adelantamientos de alto voltaje. En la sexta vuelta superó a Bezzecchi y se puso primero, pero solo un giro después, en la curva quince, perdió el control de la moto y se fue al suelo.

Pese a su caída, que fue celebrada por muchos de los aficionados en el circuito italiano, territorio de su archienemigo Valentino Rossi, el mayor de los hermanos Márquez aseguró que tendrá la primera oportunidad de proclamarse campeón del Mundo en el próximo Gran Premio, en Motegi, cuando aún quedarán seis pruebas para acabar la temporada. Eso fue así gracias a la victoria de Bezzecchi por delante de su hermano Àlex Márquez (Ducati Gresini), que tenía que sacarle diez puntos a su hermano –algo solo posible con un triunfo– para aplazar de nuevo la bola de partido para el Mundial, pero solo le recortó nueve con su segunda plaza, que también ocupará en la parrilla después de una fraticida lucha por la pole con el italiano de Aprilia.

El triunfo de Bezzecchi, incontestable desde el liderato tras el percance de Marc Márquez, rompe la racha de 29 victorias consecutivas de Ducati los sábados y más en concreto de los hermanos de Cervera esta temporada, porque hasta la fecha habían ganado todos los 15 esprints de la temporada: 14 Marc, que llevaba ocho triunfos al esprint seguidos, y uno Àlex, en Gran Bretaña. Precisamente en el circuito inglés de Silverstone, Bezzechi había logrado la victoria en la carrera larga del domingo, por lo que ayer sumó su segundo triunfo de la temporada a los mandos de su Aprilia, en una gran jornada que completó con la ‘pole’.

El podio lo completó Fabio di Giannantonio (Ducati VR46), mientras que Fabio Quartararo (Yamaha) perdió una plaza en la salida –partía tercero– y acabó cayendo en la quinta vuelta. El surafricano Brad Binder volvió a sufrir con la cadena de su KTM y tuvo que abandonar. Entre los españoles, Pedro Acosta (KTM) acabó quinto, Fermín Aldeguer (Ducati) sexto, Jorge Martín (Aprilia) octavo y Raúl Fernández (Aprilia) noveno.

Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati), que concluyó decimotercero, quedó matemáticamente fuera de la lucha por el campeonato, tras otra decepcionante actuación, en la que se quedó muy lejos de la lucha por la cabeza cayendo desde su octava plaza en la parrilla. Maverick Viñales (KTM) fue decimoquinto, Àlex Rins (Yamaha) decimoséptimo y Augusto Fernández (Yamaha) decimoctavo.

El balear Joan Mir no participó en ninguna sesión de ayer para recuperarse de unas molestias en el cuello tras una caída el viernes, mientras que su compañero Luca Marini firmó un sexto puesto en la parrilla y séptimo en el esprint.

Marc Márquez: “Ya había hecho lo más difícil pero cometo errores”

Marc Márquez recordó que, aunque muchos no lo crean, es “humano” y comete errores como el de “la curva quince”. “Ya había hecho lo más difícil con la salida y adelantando a Bezzecchi donde no se suele, pero quizá la temperatura del neumático no había bajado y se ha cerrado de delante”, explicó. Sobre el título, dijo que intentará “sacar lo máximo” en San Marino y Japón, pero con la misma mentalidad: “seguir luchando por victorias y acabar carreras”. Su hermano Àlex Márquez, segundo, celebró que “al 99% el título vaya a ir para Marc” y calificó el día de “muy positivo”, aunque admitió que “la salida no ha sido buena y me ha faltado ser más valiente”.