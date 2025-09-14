El Atlètic Lleida afronta, ante el Porreres, su primer desplazamiento

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida afronta hoy (12.00/Lleida En Joc) su primer desplazamiento en Segunda RFEF para vivir en Mallorca un duelo entre recién ascendidos ante el Porreres, un equipo que, como el Atlètic Lleida ha subido dos categorías de forma consecutiva para medirse ahora en Segunda RFEF.

La expedición del equipo leridano se vio ayer afectada por un retraso de cinco horas de su vuelo desde Barcelona hasta Palma, pero finalmente pudo llegar a las Islas Baleares, después de un largo tiempo de espera en el aeropuerto de Barcelona.

Pese a las dificultades, el Atlètic Lleida espera sumar su primera victoria en la nueva categoría tras estrenarse con un empate ante el Torrent (2-2) en el Camp d’Esports, en un partido que “será muy similar” al de la primera jornada, según destacó Gabri García, técnico de los leridanos, en la rueda de prensa posterior al partido de Copa Federación ante el Tudelano del miércoles, que el conjunto leridano superó por 1-0.

“El Porreres es un equipo que, pese a ser recién ascendido, perdió contra el Barça Atlètic con goles en los minutos 91 y 94 (2-0). Tiene las cosas muy claras y se defendió muy bien ante todo un filial como el del Barça”, añadió el técnico de Sallent, que espera un rival “con una línea de cinco defensas y que estará motivado porque se estrenará en casa”.