Flick critica a De la Fuente por la lesión de Lamine Yamal

El FC Barcelona recibe hoy (21.00), sin Lamine Yamal, al Valencia en el Estadi Johan Cruyff, en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, un duelo que debería haber sido el de la inauguración del renovado Spotify Camp Nou, pero que finalmente se disputará en el estadio del filial, donde el equipo azulgrana no puede permitirse un nuevo tropiezo tras empatar el último partido (1-1) frente al Rayo Vallecano. Hansi Flick confirmó que el delantero Lamine Yamal será baja y también duda para el duelo de Champions del próximo jueves contra el Newcastle debido a unas molestias en el pubis, y criticó la gestión del seleccionador español Luis de la Fuente.

“No está disponible. Se fue con dolores a la selección y le dieron analgésicos para jugar. Jugó más de 70 minutos en cada partido, incluso con tres goles de ventaja. Esto no es cuidar a los jugadores. España tiene el mejor equipo del mundo y a buenos jugadores en todas las posiciones. Quizás vale la pena que cuiden a los jóvenes. Estoy muy triste por esto”, explicó el alemán.

Este contratiempo llega después de que Lamine Yamal disputara 79 y 73 minutos, respectivamente, en las victorias de España frente a Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6) los pasados días 4 y 7. Previamente, el extremo había completado los tres partidos oficiales del curso con el Barça. Flick añadió que no ha hablado con De la Fuente, “casi no hablo español y él casi no habla inglés”, argumentó, remarcando que la comunicación con la selección española “podría mejorar”.

“Hay cosas que pasan sobre el terreno de juego o en el vestuario y es mi trabajo resolverlas. Quiero a todo el mundo centrado, que sepa lo que tiene que hacer en el campo. Jugar al 50 o al 70% no basta, eso es lo que quiero inculcar. Todos merecen el 100% de los jugadores. Por eso llegaron las victorias y los títulos el curso pasado, y tenemos que regresar a ello”, añadió. También dijo que al equipo no le afectará jugar en el Johan Cruyff.

El club pide ir al campo con antelación

Ante el partido de hoy en el Johan Cruyff el club dio ayer recomendaciones para facilitar el acceso y la movilidad, con el fin de evitar colas en el estadio, incidiendo en el uso del transporte público.

Marc Bernal recibe el alta después de 382 días

El centrocampista Marc Bernal recibió ayer el alta, 381 días después des sufrir une lesión. En la tercera jornada de la pasada emporada sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Ya está a disposición de Flick.

Victoria del Atlético sobre el Villarreal

El Atlético de Madrid venció ayer por 2-0 al Villarreal CF en la jornada 4 de LaLiga EA Sports, en un partido resuelto para los rojiblancos gracias a los goles de Pablo Barrios y del recién llegado Nico González, calmando así las aguas del inicio de temporada contra un 'Submarino Amarillo' queencajó su primera derrota liguera.