Porreres - Atlètic Lleida: igualados en absolutamente todo (1-1)

El partido ha empezado sin mucha intensidad, sin ocasiones, pero con el dominio constante del Atlètic Lleida, que no se ha dejado perder la pelota. A pesar de mantener la posesión, el conjunto de Gabri ha tenido que vigilar los contraataques del Porreres. En el minuto 26, el conjunto balear, con dos pasadas, se ha plantado al área de Pau Torres y Garry ha estrellado la pelota en el palo. La primera mitad no ha sido lo bastante dinámica y el equipo leridano no ha dispuesto de bastantes ocasiones aparte de varios servicios de esquina. Al 45, sin embargo, después de un córner, Campins ha enviado la pelota al travesaño. Finalmente, el primer tiempo ha acabado con tablas en el marcador.

La segunda parte ha iniciado igual que la primera, sin un claro dominador. Sin embargo, el Atlètic Lleida ha estado insistiendo y, en una muy buena combinación entre Moró y Nil Sauret, el de Gerb ha lanzado una volea que ha acabado en el fondo de la red (0-1). Pero el conjunto de Gabri no ha sabido defender el resultado y, al 75, después de un servicio de lado, el dorsal 4 del Porreres ha introducido la pelota en el fondo de la red (1-1). Hasta el minuto 90, el partido no se ha abierto y ha acabado con Dauda deteniendo, en una acción crucial, el último ataque del Porreres. Finalmente, el árbitro ha decretado el final del partido con el 1 en 1 en el marcador.

Ahora mismo el Atlètic Lleida suma dos puntos en dos partidos y la semana que viene recibirá en el Terrassa en el Camp d'Esports. El partido será el domingo 21 en las 18.00.