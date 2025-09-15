Empate justo: el Atlètic Lleida suma su segundo punto en dos partidos ligueros

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

❘ porreres ❘ El Atlètic Lleida sumó su segundo punto en dos partidos de Liga, tras empatar (1-1) en el campo del Porreres, en un partido muy parejo en que los leridanos se adelantaron en el marcador con un gran gol de Nil Sauret pero encajaron el empate a falta de 15 minutos en un saque de bande directo al área, ejemplificando que ambos equipos hicieron valer sus armas ofensivas para rascar un punto que incluso hubiera podido ser una derrota de no ser por una gran acción defensiva de Daouda en el minuto 90.

El primer tiempo solamente dejó una ocasión para cada equipo y, además, ambas llegadas terminaron con el balón al palo. La primera fue para el Porreres en el minuto 25, cuando Garry aprovechó la salida en falso de Pau Torres para chutar sin portero. Pero el delantero local se encontraba con muy poco ángulo, casi en el lateral del área, y su disparo pegó en el palo tras pasearse el balón por delante de la línea de gol. Afortunadamente para el Atlètic Lleida, Climent no calculó bien el rechace del poste y se pasó de frenada cuando iba a empujar el balón totalmente liberado.

Por su parte, la ocasión leridana llegó en la última acción del primer tiempo. Agüero centró un córner que se paseó por el área hasta llegarle a Campins, que no se esperaba el balón y a un metro de la portería, puso la pierna como pudo para mandar el balón al larguero. De este modo se cerraron unos primeros 45 minutos con muy poco fútbol y muchas interrupciones, que no impidieron una clara ocasión por bando.

La segunda parte auguraba el mismo guion que la primera, incluso sin los balones al poste, porque daba la sensación de que a ambos equipos les resultaría difícil estrenar el marcador. Una situación que cambió en el minuto 68 con el gol del Atlètic Lleida que transformó por completo la situación del encuentro. Recibió Moró Sidibé de espaldas a portería en la zona de tres cuartos de campo y tras un magnífico control orientado, puso un gran pase que dejó solo a Nil Sauret. El de Gerb voleó para poner el 0-1 con algo de fortuna, ya que su disparo lo desvió un central. Aun así, los de Gabri habían hecho lo más difícil, que era adelantarse en un partido muy trabado y parecía que se iban a llevar los tres puntos, ya que habían entrado mejor en el último tramo de partido y estaban más cómodos con el marcador en ventaja. Cabe introducir que el duelo estaba marcado por las reducidas dimensiones del campo, lo que suponía que cada acción en terreno contrario era una buena oportunidad para sacar petróleo con un balón al área.

Los locales, acostumbrados a este estilo de juego, neutralizaron el gol de Nil Sauret a falta de quince minutos para el final. Todo nació de un servicio de banda que fue mandado al área y, tras una prolongación en el primero palo, el central Javi Pérez aprovechó la falta de entendimiento de la defensa leridana para rematar a placer y empatar el partido (1-1).

Posteriormente, ninguno de los dos equipos firmaba el empate, principalmente el conjunto local que jugaba su primer partido en casa de la historia en esta categoría y el público lo sabía, ya que no paraba de pedirle una marcha más a sus jugadores. Precisamente, el Porreres pudo ganar el partido en el minuto 90, cuando el delantero local Garry aprovechó un malentendido entre los centrales leridanos para plantarse solo ante Pau Torres. Pero Daouda, en una acción brillante, llegó desde atrás y se lanzó al suelo para rebañar el balón. De este modo, neutralizó una jugada de infarto para el Atlètic Lleida, que hubiera supuesto demasiado castigo para los de Gabri. Afortunadamente, el central de Cervera aseguró un punto justo para dos conjuntos que no se conformaron con el empate.