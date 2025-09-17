Ana Horche planta al Vila-sana

A poco más de dos semanas para que arranque la OK Liga femenina, el Club Patí Vila-sana tendrá que volver a mirar al mercado debido a la marcha por sorpresa de Ana Horche. La jugadora madrileña, que llegó la pasada temporada procedente de Las Rozas, comunicó este pasado lunes al presidente, Ramon Porta, su decisión de abandonar la práctica del hockey sobre patines aduciendo motivos personales. “Fue toda una sorpresa, ya que a dos semanas de comenzar la temporada no te esperas que pase algo así, pero hay que aceptarlo y buscar soluciones”, reconocía ayer Porta.

La directiva y el cuerpo técnico mantuvieron ayer mismo una reunión y se decidió acudir al mercado, aunque con reservas y sin ninguna prisa. “No ficharemos por fichar”, aseveró el presidente, que prefiere echar mano de la cantera antes de recurrir a alguna jugadora que no tenga el nivel suficiente para cubrir la vacante dejada por la de Arganda del Rey, que el mismo lunes abandonó Vila-sana de regreso a su casa, donde tiene previsto dedicarse a otra actividad alejada del hockey. “Intentaremos traer a la mejor jugadora que podamos, pero el problema es que todo el mundo está ya colocado, por lo que no descartamos dar la oportunidad a la gente de nuestra cantera”, añadió.

De hecho, dos canteranas, Judit Ortega, Hanaé Herrault, Maria Parrot y la chilena Josepha Felipe, así como la argentina Dai Silva, que este año jugará con el filial por decisión personal, han estado esta pretemporada reforzando los entrenamientos del primer equipo debido a las numerosas ausencias, tanto por lesión como por compromisos de selecciones. No hay que olvidar que el técnico Lluís Rodero no ha podido contar desde que comenzó la pretemporada con siete de sus jugadoras, ya que cinco de ellas estaban disputando el Campeonato de Europa y dos están lesionadas, Gime Gómez y Laura Pastor.

A este respecto, se espera que la argentina, que fue operada en su país a finales de julio de una lesión en los juanetes de los dos pies, pueda volver a calzarse los patines a finales de octubre, mientras que Laura Pastor, que también ha tenido que pasar por el quirófano, no se prevé que reaparezca hasta enero o febrero.

Amistoso esta noche en la pista del Alpicat

Vila-sana y Alpicat, que este año volverán a verse las caras en la OK Liga dos temporadas después, jugarán hoy (21.00) en el pabellón Antoni Roure de la localidad del Segrià un nuevo partido amistoso, el segundo entre ambos. El primero se jugó hace diez días en La Seu d’Urgell, correspondiente a la Lliga Catalana, y las de Lluís Rodero vencieron por 1-3 a las de Mats Zilken. El partido le servirá al Vila-sana para preparar la semifinal de la Lliga de este viernes frente al Fraga, donde está en juego un puesto en la gran final del domingo.

Las internacionales se incorporan hoy

Las cinco internacionales del Vila-sana que han disputado el Campeonato de Europa se incorporarán hoy a la pretemporada después de solo tres días de descanso. Son Victòria Porta, Anna Salvat, Aina Florenza y Elsa Salvanyà, que se proclamaron campeonas después de derrotar de forma contundente a Portugal, donde jugó Sandra Coelho.