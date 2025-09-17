Badia, con pubalgia, baja en el último amistoso y duda para el inicio de Liga

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El jugador del Pons Lleida Jordi Badia es seria duda para el estreno de la OK Liga 2025-2026, fijado para el próximo 28 de septiembre en la pista del Noia Freixenet, debido a unos problemas de pubalgia que arrastra desde hace ya tres semanas. El jugador de La Seu d’Urgell comenzó la pretemporada con mucha carga de partidos, ya que su convocatoria para jugar con Catalunya la Golden Cat le obligó a jugar cuatro partidos de gran intensidad de forma consecutiva, habiendo hecho únicamente dos entrenamientos previos, ya que el Pons Lleida justo había comenzado la preparación esa misma semana.

A los pocos días de reanudar los entrenamientos con el equipo la última semana de agosto, Badia empezó a notar molestias en los abductores y la zona de la cadera, una molestias que no han remitido y que han obligado al técnico Edu Amat a darle descanso durante esta semana, por lo que será baja segura para el último amistoso antes del estreno liguero, este sábado en la pista del Cerdanyola. “Parace un principio de pubalgia. De momento hemos optado por descansar esta semana y la que viene veremos qué sensaciones tengo y decidiremos, pero soy optimista y creo que podré estar a punto para comenzar la Liga”, señaló Badia.