El Atlètic Lleida busca el pase en casa

El Atlètic Lleida afronta esta tarde (20.00) un nuevo compromiso en la Copa Federación, recibiendo al Formentera, de Tercera RFEF, en busca de dar un paso más hacia la Copa del Rey, que alcanzaría en caso de superar superar esta y otra ronda adicional. El conjunto que dirige Gabri García encara el duelo "con las pilas cargadas, los jugadores tienen energía y ganas de competir”, apuntó el técnico, que valora positivamente el ritmo de miércoles-domingo en este inicio de temporada: “Los que no participaron el domingo tendrán protagonismo mañana”, dijo.

El Formentera, pese a militar en una categoría inferior, cuenta con experiencia reciente en Segunda RFEF y jugadores contrastados como Górriz. Sus resultados en Liga son parejos a los del Atlètic Lleida: dos empates y una victoria en penaltis en Copa RFEF. Gabri avisó de que “las diferencias son mínimas, no nos podemos confiar. Ni el viaje ni la categoría deben despistarnos; ellos vendrán a pasar y nos lo pondrán muy difícil”.

El Camp d’Esports será escenario de la eliminatoria, un factor que el entrenador considera que no les da una ventaja especial: “Es nuestra casa y tenemos que hacernos fuertes, pero no nos da mucha ventaja porque no entrenamos nunca aquí. Las dimensiones y el césped son diferentes a nuestro día a día, pero nos tenemos que adaptar”, admitió. El técnico también destacó la motivación especial de la plantilla por avanzar en el torneo: “La Copa RFEF nos da ilusión, queremos seguir adelante”