El Hiopos Lleida debuta en la Lliga Catalana “sin exigencias”

El Hiopos Lleida se estrena hoy (18.30) en la Lliga Catalana enfrentándose en Tarragona al Baxi Manresa, un equipo con el que perdió su segundo amistoso de la pretemporada, mientras que mañana (18.30) se las verá con el Girona por un puesto en la final del domingo. El técnico Gerard Encuentra dejó claro ayer que, pese a ser un partido oficial y con un título en juego, no deja de ser parte de la pretemporada, por lo que no hay ni presión ni exigencia alguna.

“Está claro que es una competición oficial, con un formato bonito porque por suerte podemos contar con muchos equipos catalanes en ACB, pero no deja de ser un partido de preparación, y así lo enfocamos, para mejorar, progresar y seguir probando cosas. Está claro que queremos ganar, pero el resultado no es lo que prioriza en este tipo de partidos”, matizó.

Encuentra, no obstante, reconoció que “siempre queremos ganar, porque cuando compites quieres vencer, pero no es una exigencia. Ojalá podamos conseguirlo, pero lo que sí tenemos son ganas de hacerlo bien, y si eso nos da para ganar, genial, pero no es ni mucho menos una presión ni una exigencia, es ilusión, porque sabemos que lo que cuanta es la Liga ACB”.

Después de tres semanas de pretemporada, el técnico leridano ve al equipo en buena línea pero aún con carencias y cosas a mejorar. “Estamos progresando. El equipo es competitivo, pero aún cometemos errores y nos falta mejorar diferentes cosas, pero mi sensación es que el equipo tiene ganas y poco a poco vamos haciendo mejor las cosas, y eso es lo que valoro del día a día”, afirmó.

El Hiopos ha disputado hasta la fecha tres partidos amistosos, con un balance de dos derrotas (Joventut y Manresa) y una victoria, la que logró este pasado sábado en la pista del Morabanc Andorra. En caso de no alcanzar la final de la Lliga Catalana, el domingo disputará el quinto amistoso ante el Bilbao Basket en Tàrrega, en el segundo Memorial Òscar Solé.

Por otra parte, Gerard Encuentra, que podrá contar con todos los efectivos, tomará parte el próximo sábado en una mesa redonda en Vilafranca del Penedès en la que tomarán parte los entrenadores de los cinco equipos catalanes de ACB.

Colas en las taquillas para ver el Hiopos-Barça

Durante el día de ayer se formaron colas frente a las taquillas del Barris Nord para comprar las entradas para el partido del Hiopos-Barça, correspondiente al Trofeu Ciutat de Lleida Natural Òptics que se disputará el próximo 26 de septiembre. El precio de las localidades es de 10 euros para los abonados a partir de los 16 años y 5 para los menores hasta 15 años, mientras que el público en general deberá pagar 30 y 10, respectivamente.