El Hiopos Lleida espera con ilusión el primer Ciutat de Lleida en la ACB

El Hiopos Lleida se presentará ante su afición el próximo sábado día 26 (20.00) contra un rival de nivel como el Barça, que será el invitado del Trofeu Ciutat de Lleida Natural Òptics que será especial, porque "será la primera edición en la ACB". Así lo resaltaron tanto el presidente del Força Lleida, Albert Aliaga, como el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, en la presentación del trofeo en la Paeria.

"Es muy especial poder celebrar este torneo una semana antes de que, como sabéis, el día 4 empiece la Liga ACB en nuestra casa. Presentar a nuestro equipo delante de nuestra gente es muy importante y esperamos que sea una fiesta", destacó Aliaga, recordando que es el primer Ciutat de Lleida con el equipo en la máxima categoría, ya que el año pasado no se pudo disputar por las obras de mejora del pabellón.

Por ello, Aliaga expresó que "ojalá que podamos empezar así una nueva temporada tan histórica como la anterior", empezando por un partido "que esperamos que la gente venga a disfrutar en plena Festa Major". Las entradas para el choque se pusieron a la venta el lunes, a un precio de 5 euros para los abonados hasta 15 años y 10 para los mayores de 16, mientras que el público en general deberá abonar 10 y 30, respectivamente.

Por su parte, el alcalde Fèlix Larrosa celebró que "el Hiopos Lleida representa a la perfección el proyecto de ciudad viva que es Lleida". "Es un ejemplo de orgullo y cohesión para todos y demuestra la capacidad que tiene para acoger eventos que generen ilusión", añadió.

Además, celebró que "tenemos las alianzas perfectas entre instituciones, empresas y entidades" y que desde el club "siempre se ha demostrado que el deporte se vive con pasión, pero también con respeto al adversario".