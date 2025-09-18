El Vila-sana golea al Alpicat en un amistoso

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Alpicat y Vila-sana midieron sus fuerzas en un nuevo test de pretemporada para ambos conjuntos de cara a reencontrarse en la OK Liga en esta campaña y la victoria le sonrió a las del Pla d'Urgell por un claro 1-5.

Para el Vila-sana marcaron lógicamente las diferencias las flamantes campeones de Europa de selecciones (Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza y Elsa Salvanyà), sobre todo Aina Florenza, autora de tres goles, mientras que Elsa Salvanyà anotó uno y la internacional argentina Luchi Agudo, otro. El tanto del honor para las del Segrià lo anotó Arantxa González, de penalti.

Por el Alpicat, que logró el ascenso a la OK Liga la pasada temporada y tendrá como objetivo la permanencia, jugaron Cheta, Ariana, Arantxa González, Ona Moreno, Joana Folch, Maura Santo, Luly Lampasona, Martina Juncà, Clàudia Sanjurjo y Mireia Coll. Por el Vila-sana, que aspira a volver a luchar por todos los títulos tras reforzarse muy bien, jugaron Anna Salvat, Maria Porta, Victòria Porta, Luchi Agudo, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Bea Gaete y Jo Felipe.