Abril Farrús, campeona de España sub-17 en bloque

La escaladora leridana Abril Farrús Soriano se ha proclamado campeona de España sub-17, tras imponerse en el campeonato celebrado el pasado día 7 en Madrid. Farrús dominó la competición desde el inicio, liderando tanto la fase clasificatoria como la final. En esta última logró superar dos bloques y dos zonas con menos intentos que sus rivales, lo que le aseguró el título. Este éxito se suma a una temporada brillante, en la que ya se había proclamado campeona de Catalunya y vencedora de la Copa Catalana en sus tres pruebas. Actualmente, además, encabeza la clasificación de la Copa de España, aún pendiente de resolverse.

En el ámbito europeo, Farrús ha competido este año en cuatro pruebas internacionales con la selección española, situándose en torno al puesto 40 del ranking continental. Un resultado de gran valor, teniendo en cuenta que es la participante más joven de su categoría, que reúne a escaladoras con hasta dos años más de edad. Este año, Abril ha decidido especializarse en la modalidad de bloque, dejando temporalmente de lado la disciplina de dificultad, con el objetivo de optimizar su rendimiento y gestionar mejor la presión del circuito internacional.

A sus 15 años, Abril Farrús combina sus estudios de cuarto de ESO en el instituto Joan Oró con un exigente programa de entrenamientos. Forma parte del club CCT21 y del equipo Block District, repartiendo sus sesiones entre el Boulder Indoor de Lleida y las instalaciones barcelonesas de su equipo. Su preparación incluye viajes a rocódromos de toda España y del extranjero, con estancias en Francia e Italia. El proyecto de la joven cuenta con el respaldo de la Diputación de Lleida.