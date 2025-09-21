El Lleida suma el primer punto en la Tercera Federación ante la Grama (0-0)

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El partido ha empezado un poco trabado, con impresiones por parte de ambos equipos y sin un claro dominio de la pelota. La Fundació Grama ha sido quien ha generado más peligro, pero que tampoco ha incomodado a Satoca. El Lleida también ha querido la suya y, a partir del cuarto de hora de partido, ha sido quien ha generado más, creando peligro a la defensa de Santa Coloma. Incluso, le han anulado un gol a Jordi Puig por una falta previa muy justa de Totti. En los últimos instantes de la primera mitad ha sido el conjunto del barcelonés quien ha disfrutado de las ocasiones.

La segunda parte ha iniciado con un dominio claro de la Grama y con el Lleida cerrado defendiéndose. Jordi Cortés, en el 58, ha introducido un triple cambio, pero no ha encontrado la eficacia que buscaba al entrenador leridano. Pocas ocasiones en esta reanudación, aparte de algunas pelotas paradas por parte del conjunto de la Terra Ferma. Los últimos minutos el conjunto del Segrià se ha cerrado detrás, en defensa, para mantener el empate y ha sido la Grama quien ha podido crear las mejores ocasiones del partido. Finalmente, el Lleida ha quitado el valor defensivo y ha conseguido mantener el punto.

Ahora mismo el Lleida suma un punto y la próxima semana recibirá en el Camp d'Esports al Europa B el sábado a las 17.00.