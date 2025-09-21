Lluvia de goles en el Camp d'Esports (2-2) en el partido entre el Atlètic Lleida y el Terrassa

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El partido ha empezado con un Atlètic Lleida muy intenso y creando ocasiones. En el minuto 10, Barrero ha cometido penalti sobre Gio, pero el delantero del conjunto leridano no lo ha podido transformar al encontrarse con Marcos. El Terrassa ha llegado en una gran jugada en el minuto 19 y se ha encontrado con uno Pau Torres imperial. A pesar de eso, al rechazo, Mario Domingo ha enganchado la pelota y ha anotado el primer gol del partido (0-1). A partir de este gol, el conjunto egarense ha hecho un paso hacia atrás y ha sido el conjunto leridano quien ha llevado el ritmo del juego. En la última jugada de la primera mitad, Agüero ha servido una falta a menos cuarto de campo y, después de una serie de carambolas, Moró ha conseguido batir a Marcos (1-1).

La segunda mitad ha iniciado con una jugada rápida del Terrassa por banda y Sleegers ha conseguido imponerse a la defensa del conjunto de Gabri y ha acabado anotando (1-2). Después del gol, ha sido el Atlètic Lleida quien ha tenido las ocasiones, sobre todo en servicios de esquina. Pero el conjunto de la Terra Ferma ha seguido insistiendo y, en el minuto 90, han encontrado el premio del gol por medio de Bilal en una muy buena combinación de juego (2-2).

El Atlètic Lleida suma un nuevo empate y la primera victoria en Segunda Federación se hace esperar. Ahora mismo, se sitúa 13.º con 3 puntos y se marchará a Olot para visitar al conjunto de la Garrotxa el domingo a las 18.00.