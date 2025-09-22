El pleno de Lleida debatirá dos mociones sobre el futuro del Lleida CF y el uso del Camp d’Esports

El conflicto entre el Ayuntamiento de Lleida y el Lleida CF por el uso del Camp d’Esports volverá este viernes al debate político. El pleno municipal incluirá dos mociones, una impulsada conjuntamente por PP, ERC-AM, Junts por Lleida-CM y Comú de Lleida, y otra presentada por el grupo socialista, con visiones divergentes sobre cómo garantizar la continuidad del club en el estadio municipal.

La oposición reclama retirar recursos judiciales y abrir negociaciones

Los grupos del Partido Popular, Esquerra Republicana, Junts y el Comú han presentado una moción para garantizar la continuidad del Lleida CF en el Camp d’Esports. El texto denuncia la falta de información del gobierno municipal sobre los recursos judiciales interpuestos en verano y acusa a la alcaldía de actuar sin consenso.

Los cuatro grupos proponen retirar el recurso de apelación contra el auto del Juzgado Contencioso Administrativo de Lleida que permite al club seguir jugando al estadio hasta, como mínimo, el 2027. También reclaman revocar la autorización dada en el 2022 al alcalde para ejecutar unilateralmente la resolución del convenio firmado con el antiguo Lleida Esportiu, e instan a crear una comisión de negociación con el club, con participación de todos los grupos municipales, para acordar un nuevo convenio estable de cesión de uso del Camp d’Esports y del campo anexo.

Los promotores de la moción defienden que, a pesar de la situación económica del Lleida CF —actualmente en concurso de acreedores y en Tercera RFEF-, el club mantiene un amplio apoyo social y ha firmado acuerdos de colaboración con la SE AEM y el Atlètic Lleida, que ya disputan sus partidos en el Camp d’Esports. Argumentan que el estadio es el único con suficiente aforo para acoger la afición y que la continuidad del club es “más necesaria que nunca”.

El PSC defiende la protección del patrimonio público

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista presentará una moción propia bajo el título “para la defensa del patrimonio público y para garantizar el uso del Camp d’Esports para el Lleida CF”.

La portavoz adjunta, Pilar Bosch, sostiene que la voluntad del gobierno municipal siempre ha sido asegurar que el Lleida CF pueda jugar y entrenar en el estadio. En este sentido, recuerda que el ejecutivo de Fèlix Larrosa ha ofrecido un convenio de cuatro años que incluye el mantenimiento del Camp d’Esports a cargo de la Paeria, hecho que supondría un ahorro de 1,2 millones de euros para el club.

El texto socialista critica que el Lleida CF todavía no haya aceptado la propuesta y reclama “dejar de utilizar el futuro del club como herramienta de confrontación política”. La moción insta a trabajar conjuntamente para defender el patrimonio municipal y garantizar la continuidad deportiva del Lleida CF dentro de los límites legales y con las mismas condiciones que el resto de clubs de la ciudad.

Un debate abierto y de fuerte carga emocional

El futuro del Lleida CF y la gestión del Camp d’Esports se han convertido en uno de los principales focos de tensión política y social en la ciudad. La oposición acusa al alcalde de menospreciar el pleno y de judicializar el conflicto, mientras que el gobierno defiende que su propuesta es la más viable y equilibrada.

Este viernes, el pleno municipal tendrá la última palabra en un debate que se prevé intenso y con gran seguimiento ciudadano, vista la carga simbólica del club y del estadio para el conjunto de Lleida.