Una Matxicots de récord

Momento en que los participantes toman la salida desde Llessui de la prueba de 30 kilómetros. - EDGAR ALDANA

La decimoquinta edición de la Rialp Matxicots volvió a contar con una participación de récord, cercana al millar de corredores, repartidos entre las tres distancias, con 750 atletas, y las pruebas infantiles, que superaron esta vez los 250 inscritos. Coincidiendo con el decimoquinto aniversario, la organización apostó por renovar sus tres modalidades de trail, que presentaron muchas novedades, tanto en distancia y desnivel como en recorridos.

La prueba reina, la Trail, aumentó de nuevo hasta los 60 kilómetros y 4.700 metros de desnivel. Martí Lázaro se llevó la victoria con solvencia después de más de siete horas de carrera por las montañas del Pallars Sobirà, seguido por Víctor del Águila y Aitor Tomás, que entraron con más de 20 minutos de retraso para completar un podio de gran nivel. En la categoría femenina el triunfo fue para la francesa Marie Lalmant, que logró imponerse en un emocionante final a Vinyet Noguero y Anna Cisquella.

La distancia intermedia estrenó un nuevo recorrido de 30 km y 2.200 metros de desnivel con salida desde Llessui. En la categoría masculina el más rápido fue Jan Ballbé, que lideró la prueba con autoridad de principio a fin, superando a Iván Moreno y Nil Bacardit. En féminas, triunfo para la aranesa Marta Céster, seguida de Judit Inglés y Anna Pujol.

Finalmente, la prueba popular, de 15 km y 1.000 m. de desnivel que discurrió por el corazón de la Vall d’Àssua, tuvo como ganadores a Joan Valls, seguido de Jordi Cifuentes y Nil Vilanna, y Maria Rovira, que superó a Júlia Fumàs y Alicia Tiffon.