El ayuntamiento tumba la vuelta del Barça al Camp Nou

El club abrió ayer el Spotify Camp Nou a la prensa para dar a conocer el estado de las obras. - FCB

El ayuntamiento de Barcelona no emitirá la licencia de primera ocupación del Spotify Camp Nou como pretendía el Barça, con el fin de jugar ya este domingo el partido frente a la Real Sociedad, que se trasladará al Estadi de Montjuïc. El consistorio ha detectado unas “deficiencias críticas” en materia de seguridad que no cumplen con la licencia de obras que se otorgó en su momento y que pondrían en duda la integridad del personal en caso de tener que evacuar el estadio”.

Pese a que el FC Barcelona aseguró ayer mismo, por mediación de su vicepresidenta institucional, Elena Fort, que el estadio era seguro –”el más seguro de España”, dijo– y que toda la documentación necesaria para obtener la licencia de primera ocupación estaba enviada, horas después el consistorio explicó todo lo contrario, ya que, por ejemplo, han observado vallas que impiden la evacuación fluida del estadio, o mala señalización en materia de seguridad, entre otras deficiencias.

Tras una reunión informativa entre el club, el gobierno municipal y cuerpos de seguridad, como Bombers y Guàrdia Urbana, el consistorio dejó claro que pese a que se trabaja a diario con los servicios técnicos del Barça, en la última visita a las obras han detectado varias incidencias subsanables pero que, a día de hoy, por “rigor” y por “seguridad”, hacen inviable que el Spotify Camp Nou reabra sus puertas. La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, aseguró tras la reunión que comparten con el Barça el deseo de que el regreso al Spotify Camp Nou sea “un éxito y lo antes posible”, pero avisó que “este ayuntamiento debe garantizar la seguridad de los aficionados, esa es nuestra prioridad”. Además, aseguró que los técnicos municipales deben poder trabajar con rigor en un tema tan complejo, y añadió que tienen y tendrán la “máxima colaboración” con el club para que puedan arreglar esas cuestiones que todavía están pendientes y que ya les han sido comunicadas. “Queremos que el regreso al Camp Nou sea un éxito. No tardaremos ni un minuto más de lo necesario en dar la licencia una vez tengamos todas las garantías de que las condiciones de seguridad para las personas se cumplen”, aseveró.

El Barça jugará en Montjuïc contra la Real

El FC Barcelona ayer, después del veto del ayuntamiento a volver al Spotify Camp Nou, que el partido de la séptima jornada de LaLiga EA Sports contra la Real Sociedad se jugará finalmente en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, a las 18.30 horas. Para el siguiente partido de Liga en casa, el derbi contra el Girona del 18 de octubre, el club confía en obtener ya el visto bueno del ayuntamiento para regresar a su campo.

Gavi estará entre 4 y 5 meses de baja

Gavi fue intervenido ayer con éxito por el doctor Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los servicios médicos del Barcelona, para solventar las molestias que tenía en el menisco interno de la rodilla derecha. Se estima un periodo de recuperación de entre cuatro y cinco meses.

Abren expediente por una bandera palestina

El Comité de Disciplina de la Federación Española acordó ayer abrir un expediente extraordinario por el incidente de público durante el partido Barcelona-Getafe, en el que un espectador saltó al terreno de juego en el minuto 61 portando una bandera de Palestina.