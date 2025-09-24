La Cursa de la Vaca reúne a 400 atletas y la de la Ametlla, a 200

Los atletas, antes de tomar la salida de la Cursa de la Vaca, y a la derecha, uno de los podios de la Cursa de l’Ametlla de Torregrossa.

El pasado domingo se celebraron dos carreras más puntuables para la Lliga Ponent 2025, la Cursa de la Vaca, que llegó a su duodécima edición con la participación de unos 400 atletas en Vallfogona de Balaguer, y la Cursa de l’Ametlla, que reunió en Vilagrassa a 200 corredores.

Iván Menchón (Runner’s Balaguer) y la independiente Maite Farran ganaron la prueba de 10 km. en Vallfogona, y Sheila Rodríguez (Finques Prats Runners) y el independiente Jordi Santaulari la de 5 km. En Vilagrassa triunfaron Sergi Higaldo (Runner’s Balaguer) y Rosamari Carulla (Altan Wear) en la distancia larga, y Juanma Fernández (Finques Prats Runners) y Sílvia Fandos (Tot menys Córrer) en la corta.