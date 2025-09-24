Marc Torres defiende el plan de viabilidad del Lleida CF

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Marc Torres, adjunto a la presidencia del Lleida CF, volvió a responder públicamente al alcalde, Fèlix Larrosa, y defendió tanto la posición de la entidad respecto al convenio de uso del estadio como el avance del plan de viabilidad que busca garantizar la estabilidad futura del club. En una entrevista a Lleida TV, Torres rechazó la propuesta municipal de cesión de las instalaciones, valorada en 1,2 millones de euros en cuatro años, y recordó que una resolución del Juzgado Contencioso-Administrativo de Lleida ya había señalado que el convenio planteado por el consistorio “no garantiza el uso del estadio, no protege al club y lo perjudica de manera restrictiva”. “El alcalde habla de convivencia y diálogo, pero jamás se ha sentado a negociar con nosotros. Fuimos nosotros quienes propusimos una reunión con los diferentes equipos interesados en el Camp d’Esports, pero la iniciativa quedó en silencio”, denunció Torres.

Más allá del conflicto con el consistorio, Torres aseguró que el club tiene “avanzado” su plan de viabilidad y trabaja en una inyección de capital externo que permita apuntalarlo. Según explicó, las líneas maestras del documento ya están definidas y confía en que los acreedores lo aprueben para poder presentarlo “lo antes posible”. “El club genera recursos para el día a día y los aplazamientos negociados con Hacienda y la Seguridad Social a cinco y diez años, pero necesitamos capital para cubrir pagos inaplazables”, detalló. Desde la entrada en concurso, la legislación marca un plazo de 3 meses para presentar el plan, que debe ser validado por los acreedores y posteriormente ratificado por el juez. La moción que se debatirá en el pleno municipal de este viernes subraya que “las acciones que lleva a cabo el club hacen prever que se darán las condiciones para que los acreedores lo aprueben” y apunta a un presupuesto cubierto de 540.000 euros para esta temporada. Torres se mostró partidario de crear una comisión con representación de todos los grupos municipales para negociar el convenio y garantizar que el Lleida CF mantenga su vínculo con el estadio.