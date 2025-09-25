Mikel Sanz: “Tenemos ganas de jugar en el Barris”

El Hiopos Lleida encara su última semana de pretemporada con la mirada puesta en el estreno liguero del sábado día 4 frente al Breogán y con una prueba de máximo nivel en el Barris Nord ante el Barça mañana en el Trofeo Ciutat de Lleida Natural Optics, que se podrá ver en directo por Lleida TV a partir de las 20.00.

El alero vasco Mikel Sanz, que vive su primera pretemporada en el conjunto leridano, declaró que la plantilla afronta el choque “con muchas ganas, porque será el primer y único partido de pretemporada que jugaremos en el Barris Nord, y contra el Barça, que es un equipazo”. “En dos semanas jugamos otra vez contra ellos en Liga, así que con muchas ganas de ver cómo está el nivel del equipo, cómo estamos todos”, añadió.

Tras la derrota en Tàrrega frente al Bilbao del domingo, en la que el propio Gerard Encuentra reconoció la falta de carácter, Sanz coincidió en el diagnóstico y dijo que el partido ante el Barça es una oportunidad para “darle la vuelta a esa falta de carácter, apretar aquí en casa y enganchar a la afición”.

De hecho, todavía sobre el último partido de pretemporada, señaló: “hay que sacar la rabia, sobre todo en aquellos momentos en los que ves que las cosas no salen, que en defensa nos falta un puntito. Creo que son momentos en los que hay que sacar ese carácter para intentar darle la vuelta y mostrar nuestra mejor versión”.

No obstante, también admitió que “cuantas más experiencias vivamos en pretemporada, mejor. Ganar, perder, que te pasen por encima o que te ganen en el último segundo como contra el Manresa, todo eso te prepara para hacer una buena temporada”.

En el plano personal, Sanz explicó que “me encuentro bien. Intento plasmar lo que Gerard quiere de mí en la pista. Hago un juego simple, lo que me pide”, además de considerar que “llegué en los últimos dos meses y la temporada estaba prácticamente solucionada. Ahora veo muchas ganas de competir y de demostrar lo que valemos como equipo”.