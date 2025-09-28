A Olot con la Copa en el horizonte

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida visita hoy (18.00/Lleida En Joc y Lleida TV) al Olot en busca de sumar su primer triunfo liguero después de tres empates en otras tantas jornadas ligueras, antes de jugarse el miércoles el acceso a la Copa del Rey ante el Ejea en los cuartos de la Copa Federación. Un partido que Gabri García, técnico de los leridanos, definió como “el más importante que tenemos por delante, por el premio que tiene (asegurarse el acceso a la Copa del Rey recibiendo a un equipo de Primera división)”.

No obstante, el equipo leridano deberá medirse antes al Olot a domicilio, con la motivación de sumar la primera victoria en la categoría, ante un rival que también mantiene la condición de invicto. En el caso del conjunto de La Garrotxa, sumó su única victoria en el anterior partido en casa, ante el Ibiza (1-0), mientras que ha empatado en sus dos desplazamientos, por lo que acumula 5 puntos.

Por todo el contexto, Gabri consideró que “tenemos un escenario para estar motivadísimos” y recalcó que, pese a los tres empates, “el equipo está haciendo las cosas bien y creo que las victorias en la Copa Federación nos han dado confianza, aunque ha sido bueno tener esta semana limpia para liberar la cabeza”.

El técnico de Sallent también alabó a su rival, el Olot, de quien destacó que “tiene una identidad muy marcada y lleva años haciendo las cosas bien”. De hecho, será un duelo especial para Gabri, ya que entrenó al Olot durante 12 partidos en la temporada 2020-21. Sobre su paso por la Garrotxa destacó que “aunque fue una etapa breve, me trataron muy bien y es una alegría regresar a un sitio donde me sentí así”.

Guillermo Cucurull y Nico Magno serán baja para el conjunto leridano, mientras que Alya Camara y Marcel Samsó han empezado a entrenar con el grupo tras sus lesiones y podrían reaparecer para visitar a un Olot que destaca por su voluntad de combinar, lo que augura un duelo abierto.