Esfuerzo sin premio por el Mollerussa en la derrota contra el Peralada (1-2)

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El partido ha empezado con un dominio del Mollerussa, disponiendo de varias ocasiones mediante centradas y, además, han disfrutado de la posesión. Pero estas, no han bastado para generar peligro a la portería rival. En el minuto 38, los del Pla d'Urgell han disfrutado de una doble oportunidad a través de Guillem Porta i Alpha. Mejia, del Peralada, ha intentado incomodar a Batalla con una falta directa, pero esta ha salido por encima del travesaño. Finalmente, la primera mitad ha acabado sin más complicaciones.

La segunda parte ha iniciado con un Peralada más envalentonado, manteniendo la posesión y cocinando jugadas de peligro que no se han acabado materializando. En el minuto 65, después de una buena triangulación, Adrià Ramírez, con un gran chut, ha avanzado al Peralada (0-1). Minutos más tarde, el mismo Adrià Ramírez ha encarado solo a Batalla y el portero ha cometido penalti. Desde los 11 metros, Álex Mejía no ha fallado y ha puesto el 0-2. Después de este golpe duro, Kiku Parcerisas ha realizado cambios y, en un contraataque, Alpha ha podido recortar distancias (1-2). El Molle lo ha estado intentando de todas las maneras posibles, pero no ha conseguido el premio del gol.

La próxima semana el Mollerussa buscará la primera victoria lejos de casa, en las Fontetes, donde se enfrentará al Cerdanyola domingo en las 12.00.