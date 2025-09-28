Sequía de puntos y goles del Lleida en el Camp d'Esports

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El partido ha empezado con una serie de imprecisiones por parte de ambos equipos. Juego entre centrales y poco dominio en medio del campo. Ahora bien, ciertos errores del Lleida han permitido al Europa B crear ciertas ocasiones que Satoca ha parado. En el minuto 25, en una jugada mal defendida por parte del Lleida, ha ocasionado el gol de Aiman (0-1). Después del gol, el conjunto de Jordi Cortés ha avanzado metros y ha empezado a disfrutar de oportunidades con el empuje de la afición. A pesar de eso, el conjunto de la Terra Ferma no ha sido capaz de igualar el marcador y se ha marchado al descanso un gol por debajo.

La segunda mitad ha iniciado con un doble cambio por parte del Lleida con el fin de revertir la situación. Pero un penalti muy riguroso de Hallebeek ha complicado más las cosas para los azules y, Marc Anglès, no ha fallado desde los once metros (0-2).

Al 68, Putxi ha lanzado una falta perfecta, pero se ha tropezado con la mano del portero con eskapulat, que ha sacado la pelota de la escuadra.

El Lleida lo ha intentado de todas las maneras posibles, a pesar de eso, no ha podido anotar. En los últimos instantes de partido, una pelota perdida por Putxi, ha permitido a Sergi, extremo del Europa, anotar la sentencia del partido (0-3).

El Lleida sigue sin ganar en esta Tercera Federación y la próxima semana visitará el Nou Congost para enfrentarse al Manresa el domingo en las 12.00.