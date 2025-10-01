Cruel desenlace

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ El AEM se quedó a la orilla de la proeza. Las leridanas cayeron eliminadas de la Copa de la Reina ante el Europa por 1-3 en un partido que se decidió en los instantes finales de la prórroga y en el que jugaron con una jugadora menos por la expulsión de Honoka desde el minuto 44. A pesar de su inferioridad durante 80 minutos, las del Segrià exhibieron una buena versión en su regreso al Recasens 142 días después del último partido oficial. Aun así, el desenlace fue muy cruel. Las locales, que se vieron perjudicadas por varias decisiones arbitrales polémicas, llegaron fundidas al final de la prórroga y no pudieron hacer nada para evitar los tantos de Anna Bové y Ari Sánchez en el minuto 118 y el 120, respectivamente.

El choque, precedido por un emotivo homenaje a la delantera de Alcoletge Vanesa Núñez ‘Pixu’ –máxima goleadora histórica de la entidad leridana que volvía al Recasens con el Europa–; comenzó con un AEM muy eléctrico. Las de Bacardit, que se enfrentaba a su exequipo, querían dejar atrás la mala racha en Liga y recobrar la senda del triunfo en la única competición donde han saboreado la victoria. Fue ante el Atlético Baleares en la primera ronda (0-2).

Las ocasiones se sucedían y en el minuto 15 un potente disparo de Carlota Acín se estrelló en el palo. La de Huesca se sacó un cañonazo de la nada que por muy poco no superó a Patri Curbelo. Se sentía cómodo el conjunto local en un Recasens que fue un feudo inexpugnable durante todo el 2025.

El buen juego leridano asfixiaba a un Europa que le costaba salir y solo se podía defender con tímidas jugadas asociativas desbaratadas por la defensa. Sin embargo, en el minuto 31, Vero dejó un balón muerto en un despeje y Ainhoa Pérez, delantera del Europa, la enganchó con una precisión excelsa. Palo y gol, imposible para una Lucía Alba que no podía evitar el primer jarro de agua fría de la noche.