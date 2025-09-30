¿Dónde suelen comprar la segunda residencia los habitantes de la provincia de Lleida? Si lanzamos esta pregunta al aire muchas de las respuestas serán Cambrils, Salou o alguna otra ubicación de la provincia de Tarragona.

Según los últimos datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre transacciones inmobiliarias correspondientes al primer trimestre de 2025, los residentes de la provincia de Lleida muestran una clara preferencia por adquirir vivienda dentro de su propia provincia. El informe, en el cual podemos comparar la evolución del mercado inmobiliario de casi los últimos veinte años, indica que las compras de leridanos dentro de la provincia han experimentado un crecimiento significativo, pasando de 461 operaciones en el primer trimestre de 2015 en 1.198 en el mismo periodo de este 2025. El año 2007, justo antes de la crisis inmobiliaria, fueron 1.951.

No íbamos mal. La provincia fuera de Lleida en la cual más leridanos han comprado una vivienda ha sido Tarragona. El primer trimestre del 2007 fueron 69, el del 2015 fueron 46 y este 2025 han sido 77.

El mercado inmobiliario de Lleida también ha experimentado cambios significativos con respecto a compradores de otras provincias. Los residentes de Barcelona han incrementado notablemente su presencia como compradores en Lleida, pasando de 109 transacciones en el 2015 a 320 en el 2025, consolidándose como el principal grupo de compradores foráneos en la provincia leridana.

Otro dato relevante son los compradores de otras provincias del Estado. Este primer trimestre del 2025, los que más han comprado en la provincia de Lleida han sido los habitantes de Madrid (56), seguidos por los de Navarra (33), Huesca y Baleares (9). Un fenómeno que podría explicarse por las conexiones geográficas y culturales entre ambas provincias fronterizas.

Por su parte, las compras de los leridanos son similares. Aparte de Tarragona (77), siguen Barcelona (25) y Huesca, con 16 compras.