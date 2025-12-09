Estos son los horarios de la nueva estación de autobuses de Lleida, que abrirá los 365 días del año

Obras pese a ser festivo. Las obras de construcción de la nueva estación de autobuses de Lleida, ubicada en los antiguos Docs y el entorno de la harinera La Meta, no paran ni en festivo. Ayer, día de la festividad de la Inmaculada Concepción, operarios trabajaban tanto en el exterior como en el interior del equipamiento, que debería estar en funcionamiento en la próxima primavera. - JORDI ECHEVARRIA

La nueva estación de autobuses de Lleida, que la Generalitat está construyendo junto a la de trenes, abrirá los 365 días del año, pero estará cerrada por la noche. Su horario de funcionamiento será de 5.30 a 22.45 horas de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y los festivos abrirá a la misma hora pero cerrará a las 22.00.

Así consta en la documentación de la licitación del servicio de gestión del edificio y las instalaciones, que está a concurso por un importe de 191.979,43 euros y al que se han presentado cuatro empresas.

La firma adjudicataria de este contrato se encargará de la apertura y cierre de la estación conjuntamente con un vigilante de seguridad, de supervisar el estado del recinto (andenes, vestíbulos y accesos de peatones y vehículos) y de revisar las máquinas expendedoras de billetes, productos de alimentación y bebidas, así como de las consignas, entre otras funciones.

Asimismo, la documentación indica que, al ser la estación un recinto de acceso público, se prevé interlocución con las personas usuarias y trabajadoras y especifica que “deberá ser como mínimo en catalán y castellano”.

Otros contratos que también está en proceso de licitación es el de limpieza del edificio, reservado para centros especiales de trabajo, por un importe de 200.344,36 euros, y el de vigilancia y seguridad, por 238.701,61 euros. Asimismo, se ha adjudicado el servicio de mantenimiento de la instalación de protección de incendios por 16.300 euros.

La Generalitat está avanzando en la adjudicación de estos servicios mientras continúan las obras de contrucción del equipamiento, que no paran ni en día festivo (ver información superior), ya que debe estar en funcionamiento durante la próxima primavera.

La terminal, que ha supuesto una inversión de 40 millones de euros, dispondrá de 28 andenes para autobuses de diferentes dimensiones. Lleida registra anualmente 1,4 millones de viajeros de más de 120 líneas de autobús.