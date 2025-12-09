Vuelve la mascarilla obligatoria a los centros de salud de Catalunya

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya decretará este martes por la tarde que el uso de la mascarilla sea obligatorio al entrar o trabajar en los centros de salud, hospitales, residencias de personas mayores y centros de vulnerabilidad. El aumento de contagios del virus de la gripe ha provocado que el Govern haya decidido esta medida, que ha avanzado a la consejera portavoz, Sílvia Paneque, a la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo.

La resolución está previsto que se firme este martes por la tarde para que entre en vigor el más bien posible, y el Departamento aprovechará para informar a la ciudadanía de esta nueva medida destinada a “contener” la expansión de la gripe.

Paneque ha recordado el papel que juega en la prevención y la contención del contagio la mascarilla, y ha explicado que, junto en la vacuna, es una medida efectiva. Es por eso que la portavoz ha pedido a la ciudadanía “seguir las indicaciones” y cumplir esta obligatoriedad del uso de la mascarilla.