SEGRE

Vuelve la mascarilla obligatoria a los centros de salud de Catalunya

El departamento firmará este martes por la tarde la resolución e informará a la ciudadanía

Un hombre protegido con una mascarilla frente al hospital La Paz de Madrid en marzo de 2020.

Un hombre protegido con una mascarilla frente al hospital La Paz de Madrid en marzo de 2020.EFE/Mariscal

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya decretará este martes por la tarde que el uso de la mascarilla sea obligatorio al entrar o trabajar en los centros de salud, hospitales, residencias de personas mayores y centros de vulnerabilidad. El aumento de contagios del virus de la gripe ha provocado que el Govern haya decidido esta medida, que ha avanzado a la consejera portavoz, Sílvia Paneque, a la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo.

La resolución está previsto que se firme este martes por la tarde para que entre en vigor el más bien posible, y el Departamento aprovechará para informar a la ciudadanía de esta nueva medida destinada a “contener” la expansión de la gripe.

Paneque ha recordado el papel que juega en la prevención y la contención del contagio la mascarilla, y ha explicado que, junto en la vacuna, es una medida efectiva. Es por eso que la portavoz ha pedido a la ciudadanía “seguir las indicaciones” y cumplir esta obligatoriedad del uso de la mascarilla.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking